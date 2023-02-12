Portekizli teknik direktör, Türkiye'deki depremzedeler için kulübü Flamnego'yu organize etti.

Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedeler için yardımlaşma artarak devam ediyor.

Tüm futbol camiası, deprem mağdurları için adeta seferber olmuş durumda. Son yardım ise Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'dan geldi.

Vitor Pereira ne yardımı yaptı?

Brezilya'da yayın yapan Fanaticos haber sitesine göre, Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo yöneticileri, futbolcular, teknik heyet ve Vitor Pereira, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 8 milyon Brezilya reali (30 milyon TL) topladı.

Öte yandan Flamengo ve Al Ahly'nin karşılaştığı FIFA Dünya Kulüpler Kupası üçüncülük mücadelesinde Brezilya ekibi 4-2 kazanırken, Vitor Pereira hiçbir golde sevinç yaşamadı.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe kariyeri

Sarı-lacivertli takımda iki farklı dönemde görev yapan Portekizli hoca, takımının başında toplamda 86 maça çıktı.

Pereira, 86 karşılaşmada 48 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. 54 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'deki iki dönemde maç başına 1.93'lük bir puan ortalaması elde etti.