Vitor Pereira'nın yüzü Brezilya'da da gülmedi: Corinthians görevine son verdi

Corinthians Başkanı Duilio, Atletico Mineiro mağlubiyetinin ardından Vitor Pereira ile sözleşme uzatmayacaklarını açıkladı.

Pereira geçen yıldan bu yana Corinthians'ı çalıştırıyordu

Brezilya'da yüzü gülmedi

Atletico Mineiro mağlubiyetinin ardından ayrılık geldi

NE OLDU? Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves, Atletico Mineiro'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından Vitor Pereira ile kontrat yenilemeyeceklerini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Corinthians Başkanı Duilio şunları söyledi: "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Pereira ve teknik ekibi artık burada görev yapmayacak. Sözleşme süresi sona erdi ve kontratını yenilenmeyeceğiz."

BÜYÜK RESİM: Vitor Pereira, Corinthians ile çıktığı 64 maçta 27 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Brezilya ekibi, 81 puanla lider Palmeiras'ın 16 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

VITOR PEREIRA, FENERBAHÇE'DE NE YAPTI? Vitor Pereira, Fenerbahçe ile ikinci döneminde Süper Lig'de oynadığı maçlarda 1,8 puan ortalaması yakalamıştı. Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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