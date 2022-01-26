Vitor Pereira ismi Everton taraftarlarını isyan ettirdi: "Pereira dışarı, Lampard içeri"

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından sezon başında göreve gelen Rafa Benitez'i görevden alan Everton yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

İspanyol çalıştırıcıdan boşalan koltuk için bir süredir Frank Lampard, Fabio Cannavaro ve Wayne Rooney gibi isimler konuşuluyordu. Son günlerde ise Everton kulübü Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı gündemine aldı.

Pereira'yla ilgili çıkan haberlerin ardından Everton taraftarlarından büyük bir tepki geldi. Portekizli çalıştırıcıyı takımın başında görmek istemeyen taraftarlar, tepkilerini duvar yazılarıyla gösterdi. Sprey boyayla duvara yazılan 'Pereira dışarı, Lampard içeri' yazısı sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Pereira ne söyledi?

Pereira ise yaşananların ardından Sky Sports'a bir röportaj vererek yoğun tepkinin ardından geri çekilmeyi düşündüğünü açıkladı.

"Elbette canımı yakıyor. Kariyerimde ilk kez böyle tepkilerle karşılaşıyorum."

"Benim CV'm ortada, ama bu eleştiriler benim şahsıma yapılmıyor. Kulübün içinde bulunduğu kötü durumun yarattığı olumsuz bir çevre var."

"Everton taraftarları tutkularıyla bazen takıma maçı kazandırabilir, ama bu tutku pozitif ya da negatif etki yaratabilir. Bir menajer, taraftarların tutkusunu pozitif bir etkiye dönüştürebilmeli. Bunu kişisel almıyorum."

Pereira, takımın başına geçtiği takdirde atacağı adımlar hakkında ise şunları söyledi:

"Menajer olarak yapacağım ik iş takımda düzeni yeniden sağlamak ve birkaç yıl önce gördüğüm presi ve yoğunluğu geri getirmek olur."

"Goodison'ın rakiplerin futbol oynamakta zorlanacağı bir kaleye dönüştürülmesi gerekiyor. Yapmak istediğim ya da göreve gelecek menajerin yapması gereken bu."

Pereira kulüple pazarlık masasına nasıl oturduğunu da anlattı.

"Yıllar önce, Porto'dan ayrıldıktan sonra Bill Kenwright'la tanışmıştım. O günden beri iyi bir dostluğumuz var. Benden bir görüşme talep ettiler."

"Kulüpten farklı yetkililerle birden fazla görüşme yaptım. Her şeyi konuştuk, onlara kulübe ve takıma dair bakış açımı anlattım."

"Birkaç yıl önce, kadroda Jagielka, Baines, Coleman gibi isimler varken Goodison yıkılmaz bir kaleydi. Everton'ın köklü bir kulüp olması beni cezbediyor. Birkaç yıl önce sahada gördüğüm o ruhu tekrar yakalamak istiyorum."

Pereira takım sahibi Farhad Moshiri'nin projesinden etkilendiğini düşünüyor.

"Sunduğum topa hükmeden ve yoğun pres yapan bir takım fikri onları heyecanlandırdı. Taraftarlarla barışabilmeleri için oyunculara bu özgüveni aşılamalıyız. Görüşmelerin hayli olumlu geçtiğini düşünüyorum."

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