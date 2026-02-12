Vitor Pereira geri dönüyor! Fenerbahçe için büyük sürpriz...

Fenerbahçe'nin rakibi olan Nottingham Forest, dün gece İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında Wolverhampton'ı konuk etti. Sean Dyche'ın takımı, birçok gol fırsatı yakalamasına rağmen skor üretemedi ve lig sonuncusu ile 0-0 berabere kaldı.

Nottingham Forest, Wolverhampton beraberliğinin ardından gece yarısı çarpıcı bir karar aldı. İngiliz kulübü, teknik direktör Sean Dyche'ın görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz. Şu an için başka bir açıklama yapmayacağız." denildi.

Vitor Pereira en güçlü aday konumunda!

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre ise Nottingham Forest'ın yeni hocası neredeyse belli. Söz konusu haberde, "Nottingham Forest, Sean Dyche'ın yerine geçmek ve sezonun dördüncü teknik direktörü olmak için Vitor Pereira'yı güçlü bir aday olarak belirledi." ifadeleri yer aldı.

Haberin devamında ise, "Pereira, kasım ayında Wolves tarafından görevden alındığından beri işsiz durumda. Wolves, sezonun ilk 10 Premier Lig maçında galibiyet alamamıştı. Ancak Portekizli teknik direktör, Aralık 2024'te göreve gelmesiyle sonuçlarda önemli bir iyileşme sağlamış ve Wolves'u küme düşmekten kurtarmıştı." denildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira, Nottingham Forest ile sözleşme imzalarsa Kadıköy'e yıllar sonra geri dönecek.