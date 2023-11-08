Vitor Pereira'dan Arda Güler yorumu: "Kendine önem atfetmeye çalışan bir oyuncu değil"

Fenerbahçe'de iki ayrı dönem görev yapan Vitor Pereira, Kanarya'dan ayrılıp Real Madrid'e imza atan Arda Güler'i yorumladı.

Arda Güler, Real Madrid kadrosuna döndü

Vitor Pereira genç yetenekle Fenerbahçe'de çalıştı

İspanyollara Arda'yı anlattı

NE OLDU? Sakatlığını atlatan Arda Güler, Real Madrid kadrosuna dönerken genç oyuncuyla Fenerbahçe'de birlikte çalışan Vitor Pereira, İspanyollara Arda'yı anlattı.

NE SÖYLENDİ? Marca'ya konuşan Vitor Pereira şunları söyledi: "Arda özel biri, 16 yaşında bile çok özeldi. Her antrenmanda size 'Birinin bana şans vermesine ihtiyacım var' der gibi bakardı. Kendine önem atfetmeye çalışan bir oyuncu değil. Tam tersine çok mütevazı. Sadece top ayağındayken bir kahraman olmak istiyor. Arda başka hiçbir oyuncuyla karşılaştırılamaz ama biraz James Rodriguez'e benziyor. Arda Güler ise taktiksel olarak çok zeki bir oyuncu ve hem hücumda hem de savunmada görevlerinin ne olduğunu çok net biliyor."

SIRADA NE VAR? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Braga karşı karşıya gelirken Arda Güler sakatlığını atlatmasının ardından ikinci kez kadroda yer aldı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecek.