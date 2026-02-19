Vitinha'nın dudak uçuklatan yükselişi: Wolves'ta başarısızlıktan PSG'nin en büyük patronuna – bu, futbol tarihinin en büyük yükselişi mi?

EA Sports FC 26 Yılın Takımı tartışmalarında, PSG orta saha oyuncusu Vitinha sadece sahadaki parlaklığıyla değil, kenardan spot ışığına uzanan olağanüstü yolculuğuyla da öne çıkıyor. Futbol içeriği yaratıcısı Luca Dallolio, GOAL'ın FanZone klibinde bu özü mükemmel bir şekilde yakaladı.

Luca, "Vitinha bu yılın takımında %100 yer alıyor dostum" diyerek vurgulu bir şekilde ifade etti. "Futbolcu olarak kariyerindeki yükseliş, gördüklerim arasında en etkileyici olanlardan biri dostum.

Wolves'ta oynamamaktan PSG'de üçlü kupayı kazanan takımın ilk on birinde yer almaya, o takımın kalbi olmaya kadar geldi.

Bence PSG'nin en önemli oyuncusu olduğunu, hatta orta saha oyuncusu değil, o kadronun en önemli oyuncusu olduğunu söyleyebilirsin," diye ekledi. "(O) maçı yönlendirebilir. Teknik olarak yetenekli. Oyunda golcü. Çok çalışıyor. Çok geniş bir alanı kapsıyor. Süper komple bir orta saha oyuncusu. Altı numarada oynayabilir. Sekiz numarada oynayabilir. Hatta 10 numarada bile oynayabilir."

Luca'nın tutkulu analizi şüpheye yer bırakmıyor: Vitinha'nın dönüşümü sadece etkileyici değil, modern futbolda bir kariyerin nasıl olabileceğini yeniden tanımlayan türden bir hikaye.