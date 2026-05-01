Vitesse, kulübün geleceği hakkında harika bir haber aldı

Yüksek Mahkeme, Cuma sabahı Vitesse için iyi haberler verdi: Arnhem kulübünün profesyonel futbola kabul edilmesine ilişkin 3 Eylül 2025 tarihli karar, Yüksek Mahkeme açısından geçerliliğini koruyabilir.

Bu, Vitesse'nin KNVB ile uzun süredir devam eden mücadelesinde önemli bir hukuki dönüm noktasıdır. Yüksek Mahkeme başsavcısı, Yüksek Mahkeme'ye, Arnhem Temyiz Mahkemesi'nin Eylül ayında verdiği lisansın iptalini askıya alma kararını onaması yönünde tavsiyede bulundu.

Böylece, temyiz mahkemesinin kararı şimdilik geçerliliğini koruyor. Bu sayede Vitesse, şimdilik profesyonel futbol lisansını elinde tutuyor.

Vitesse'nin tepkisi

Vitesse, kulüp web sitesi aracılığıyla bu olumlu habere tepki gösterdi. Denetim Kurulu Başkanı Claudia Lap söz aldı. “Bu davada henüz kazanan yok, zaman bizim düşmanımız ve öyle kalacak. Sonuçta önemli olan, geçici olarak değil, kalıcı olarak oynamak istememizdir.”

“Bunun için Kontrol Hakkı Değişikliği Onayı ve bir lisansa ihtiyacımız var. Bu iki konu hakkında aylardır KNVB ve Lisans Komisyonu ile yoğun görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler son aşamaya geldi. Yeni sezon hazırlıklarında her haftaya ihtiyacımız olduğu için, bu konunun bir an önce sonuçlanmasını umuyoruz,” diye devam ediyor Lap.

Yine de Lap olumlu bir şekilde sözlerini bitiriyor. “Bunu önemli bir hukuki sinyal olarak görüyoruz ve kulübümüzün geleceğinin kesin olarak güvence altına alınması için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Vitesse'nin günlük işleyişinde şu anda herhangi bir değişiklik yok. Basın açıklamasında, kulübün sportif, organizasyonel ve finansal istikrara odaklanmaya devam edeceği belirtiliyor.