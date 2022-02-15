Andres Iniesta, Barcelona kulübünü hala "evi" olarak gördüğünü söyledi ve İspanya’ya yeniden dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Iniesta, Camp Nou'da neredeyse yirmi yıla yayılan ışıltılı bir kariyere sahip ve birden fazla La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşadı.

Orta saha oyuncusu; Lionel Messi ve Xavi gibi Barcelona’nın gelmiş geçmiş en büyük takımlarından birinde önemli bir rol oynadı.

Ancak, 2018 yılında Japonya ekiplerinden Vissel Kobe'ye gitmek için kulüpten ayrıldı.

Ne söylendi?

Iniesta; mayıs ayında 38 yaşına girecek, ancak henüz kramponlarını çıkarmaya niyeti yok. Kendisine, Barcelona’ya geri dönme fırsatı verildiğinde ise bunu memnuniyetle karşılayacak.

Twitch'te Gerard Romeo’ya konuşan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Barcelona'ya dönmeyi çok isterim.

“Takıma yardım etmek tabii ki hoşuma gider. Bu konuyla ilgili birçok değişken var ve gelecekte ne olacağını bilmek zor.

“Barcelona benim evim ve oradan daha iyi bir yer olamaz. Bugünlerde, oyun hakkında çok fazla şey düşünmeyi seviyorum.

“Beni şu anda en fazla heyecanlandıran ve büyüleyen şey, bu oyuna daha fazla kafa yormam” dedi.

Emekli olduğunda hocalığa geçip geçmeyeceği hakkında sorulan soruya Iniesta şöyle cevap verdi: “Zaman, şu anda bana karşı işliyor, ama emekli olduğumda kendimi nerede gördüğümü bilmiyorum.

"Birçok kez menajer unvanını almak ya da sportif direktör olmaya hazırlanmak istediğim aklımdan geçti. Evet, her zaman futbolun içerisinde olmak istiyorum.”

Barcelona, Iniesta ile yeniden sözleşme imzalar mı?

İspanyol ekip, bir finansal krizin ortasında kaldı ve serbest oyuncu statüsündeki futbolcularla ilgilenmek zorundaydı.

Dani Alves bile ocak ayında Barcelona’ya dönmek zorunda kaldı ve kulübe yardımcı oluyor.

Alves, Sergio Busquets ve Gerard Pique, Pep Guardiola'nın 2011 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan bu yana takımda kalan futbolcular.

Başkan Joan Laporta, tanıdık yüzlerin tekrar takıma dahil olacağını ima etti.

Laporta'ya, geçtiğimiz yaz Camp Nou'dan ayrılan ve şu anda Paris Saint-Germain formasını giyen Messi ve Japonya’da oynayan Iniesta ile yeniden imzalama olasılıkları soruldu.

Başkan, ”Ben hiçbir şeye yok demiyorum. Dani ile yeniden sözleşme imzaladık. Yaş, sadece bir sayıdır. Onlar harika oyuncular.

"Yarın ne olacağını tahmin bile edemiyorum, hala oynuyorlar ve başka kulüplerle sözleşmeleri var.

"Hayatta ne olacağını asla bilemiyoruz” dedi.

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