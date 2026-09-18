Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takımı’ndaki geleceğiyle ilgili kararını verdi

Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takımı kariyerine devam ediyor. Algemeen Dagblad'ın haberine göre Liverpool'un 35 yaşındaki savunmacısı, yeni milli takım teknik direktörü Xavi ile yaptığı görüşmenin ardından bu kararı aldı.

Gazeteci Maarten Wijffels, bu haberi cuma sabahı çıkan gazetede duyurdu. 96 kez milli olan Van Dijk, böylece 100 maça ulaşmanın peşine düşecek.

“Van Dijk geçen hafta İngiltere'de yeni milli takım teknik direktörü Xavi ile verimli bir görüşme yaptı. Resmi olarak herkes hâlâ sessizliğini koruyor, ancak ikisi de birlikte çalışmak için yeterli perspektif görüyor” diye yazdı.

Hollanda önümüzdeki haftalarda hemen dört milli maç oynayacak, dolayısıyla Van Dijk ekim ayının başında 100 maça ulaşabilir.

Ruben van Bommel

Wijffels'e göre PSV'li Ruben van Bommel de Zeist'te takıma katılacak. “Xavi'nin kadroya getireceği, beklendiği üzere birkaç yeni yüzden biri olacak.”

KNVB, tam listeyi öğle saatlerinde bir basın bülteniyle açıklayacak. Frenkie de Jong diz sakatlığından dolayı rehabilitasyon sürecini sürdürüyor ve kesin olarak kadroda yer almayacak.

Hollanda Milli Takımı oyuncuları, yenilenen ve birleştirilmiş milli maç döneminin başlangıcı öncesinde 21 Eylül 2026 Pazartesi günü toplanacak.