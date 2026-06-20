Virgil van Dijk bu konuyu kapatıyor ve takım arkadaşını savunuyor

Virgil van Dijk, Hollanda milli takımının İsveç’e karşı aldığı 5-1’lik ikna edici galibiyetin ardından Frenkie de Jong’u savundu. Oranje’nin kaptanı, maçın ardından son günlerde yeniden sert eleştirilere maruz kalan orta saha oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Van Dijk’e göre, De Jong’un değeri birçok kişi tarafından hafife alınıyor.

Hollanda, Cumartesi akşamı Houston’da Dünya Kupası’nın bir sonraki turuna doğru büyük bir adım attı. Brian Brobbey (iki gol), Cody Gakpo (iki gol) ve Crysencio Summerville’in golleri sayesinde İsveç ikna edici bir şekilde mağlup edildi. Ancak maçın ardından gündemde sadece bu büyük galibiyet değil, aynı zamanda De Jong’un Oranje’deki konumu da vardı.

Van Dijk, Hollanda’nın maça başlangıç şeklinden memnun kaldı. Defans oyuncusu, takımının ilk dakikadan itibaren kontrolü ele geçirdiğini gördü. “Başlangıcımız kesinlikle iyiydi. Tabii ki yine de zorlu bir maçtı. Rakibin son derece tehlikeli iki forveti var; bu yüzden bir an bile konsantrasyonunuzu kaybederseniz, sizi cezalandırabilirler.”

Kaptana göre, Oranje, çalkantılı bir haftanın ardından oyuncu grubunun sorumluluk aldığını gösterdi. Son günlerde milli takım teknik direktörü Ronald Koeman ve milli oyuncuların takım içindeki rolüne büyük ilgi vardı. Van Dijk, sahada buna uygun bir yanıt gördü. “Oyuncuların çok fazla sorumluluk almaya çalıştığını görüyorum ve bugün de öyle oldu.”

Kaptan, savunma performansına da olumlu yaklaştı. İsveç ara sıra tehlikeli olabildi, ancak Van Dijk, Hollanda savunmasının işini iyi yaptığını düşündü. İsveçli forvetler hakkında “Sonuçta onları iyi savunduk,” dedi.

Van Dijk’e göre bu galibiyet, turnuvanın geri kalanı için büyük bir güven kaynağı olmalı. Aynı zamanda Oranje’nin hâlâ üzerinde çalışılması gereken noktalara sahip olduğunu vurguladı. “Bugün çok iyi anlar gördük, ancak daha iyi olabilecek anlar da vardı. Bunlar üzerinde çalışmalıyız.”

Summerville ve Brobbey’in performansları sorulduğunda Van Dijk, her iki forvetten de övgüyle bahsetti. Özellikle Brobbey, attığı iki golle etkileyici bir performans sergiledi. “Harika bir çocuk. Takım için de çok fazla fırsat yaratıyor,” dedi savunma oyuncusu.

Ardından Van Dijk, De Jong’un adını kendisi gündeme getirdi. Barcelona’nın orta saha oyuncusu son dönemde çok eleştiriye maruz kaldı, ancak kaptanına göre tam tersine övgüyü hak ediyor. “Bence Frenkie’yi de unutmamalıyız. Bugün burada olmak için elinden geleni yaptı ve bu onun için kolay değildi. Anladığım kadarıyla hakkında her türlü şey söyleniyordu.”

Van Dijk, takım arkadaşına nasıl baktığını da açıkça ortaya koydu. “Bence Frenkie dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Bunu her hafta gösteriyor. Bugün de çok önemli bir rol oynadı.”

De Jong da SBS6 kamerası karşısında sert bir tavır sergiledi. “Aslında pek çok insanın futboldan hiçbir şey anlamadığını hissediyorum. İzliyorlar ama görmüyorlar. Bu da sorun değil, çünkü bu sayede herkes bu konu hakkında konuşabilir, ama durum böyle,” dedi De Jong.







