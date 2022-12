Virgil van Dijk, Arjantin karşısında Lionel Messi'yi nasıl savunacağını açıkladı

Liverpool'un yıldızı Lionel Messi tehlikesinin farkında olduklarını ve iyi bir savunma organizasyonuna ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Dünya Kupası'nda yarı final bileti için Arjantin ile karşı karşıya gelecek olan Hollanda'da dünyaca ünlü stoper Virgil van Dijk, Lionel Messi'nin her maçta her an fark yaratabilecek bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi. Messi ile 2019'da Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Van Dijk, efsane oyuncuya 90 dakika boyunca dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Van Dijk ne söyledi?

"Messi ile ilgili zor olan şey siz atak yaparken bir anda bir köşeden çıkıp tehlike yaratabilmesi. Savunma organizasyonunuz çok iyi olmalı çünkü her an her şeyi yapabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben Messi'ye karşı oynamayacağım. Hollanda Milli Takımı da Messi'ye karşı oynamayacak. Kimse tek başına bir şey başaramaz. Sahada Hollanda, Arjantin'e karşı oynayacak ve iyi bir plan yapmamız gerekecek"

2003 yılından bu yana Arjantin'i yenemeyen Hollanda, Güney Amerika ekibine son olarak 2014 Dünya Kupası'nın yarı finalinde penaltılarla elenmişti. Louis van Gaal'in takımı Cuma günü oynanacak çeyrek final karşılaşmasından galibiyetle ayrılması halinde, yarı finalde bir başka Güney Amerika temsilcisi Brezilya ile ya da Hırvatistan ile karşılaşacak.