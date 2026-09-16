VIP localar Barcelona'nın tarihini değiştiriyor: Laporta'nın 1,45 milyara ulaşma planı

Barcelona başkanı Joan Laporta, Katalan takımının yeni stadını hiç durmadan para basan bir makineye dönüştürerek kulüp tarihinde eşi görülmemiş bir rakama ulaşmayı hedefliyor: 2030-2031 sezonunda 1,45 milyar euro gelir ve 370 milyon euroyu aşan kâr.

İspanyol "Sport" gazetesi, Barcelona yönetim kurulunun bu roket hızındaki büyümenin temel motorunun tek bir projeye dayandığına inandığını belirtti: Espai Barça ve yeni Camp Nou stadı.

İnşaat çalışmaları nedeniyle geçen sezon yalnızca 62 bin olan kapasitenin, yaklaşık 105 bin seyirci alacak tam kapasitesine ulaşmasıyla birlikte stat, özellikle ticari potansiyelinin tamamen kullanılması sayesinde gerçek bir para basma makinesine dönüşecek.

Kulüp özellikle yeni altın madenlerine odaklanıyor: VIP localar ve lüks ağırlama alanları ile birlikte maç günlerinin olağan işletme gelirleri. Bunlar, her maçın gelirini gözle görülür şekilde artıracak, katma değeri en yüksek alanlar.

Barcelona bu hayali gerçekleştirmek için net bir takvim belirledi. Stada kademeli dönüşle birlikte kulüp, yeni VIP alanlarını önümüzdeki ekim ayında açmayı planlıyor; üçüncü tribünün bir bölümünün ise 2027'nin ilk çeyreğinde hizmete girmesi öngörülüyor.

Projenin son ve belirleyici unsuru ise stadın çatısı olacak. Montaj çalışmalarının 2027 yazında başlaması planlanıyor. Nihai hedef, Laporta'nın görev süresi sona ermeden önce tamamlanmış ve potansiyelinden en üst düzeyde yararlanmaya hazır bir stada sahip olmak.

Tahminler, bu gelişmenin Barcelona'nın 2030-2031'e kadar faiz, vergi ve amortisman öncesi kârını (EBITDA) 370 milyon euronun üzerine çıkarmasını sağlayacağına işaret ediyor; bu, 2025-2026 sezonunda 184 milyon euro olan kâra kıyasla yaklaşık 200 milyon euro daha fazla anlamına geliyor.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



Barcelona, 2025-2026 sezonunu 1,065 milyar euroluk gelirle tamamlamıştı; içinde bulunduğumuz 2026-2027 sezonu için ise yaklaşık 1,195 milyar euroluk bir gelir bütçesi ayırdı. Bu da yükseliş trendinin sürdüğünü teyit ediyor.

Laporta yönetiminin mesajı açık: Yeni Camp Nou'nun ticari potansiyeli belirleyici olacak ve hedef, görev süresini Barcelona'yı ekonomik açıdan dünyanın en güçlü kulübü haline getirerek, şu an elde ettiğinden çok daha fazla gelirle noktalamak.