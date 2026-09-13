Marciano Vink, Tolu Arokodare’nin Ajax’taki performansından fazlasıyla etkilendi. Yorumcu, cumartesi akşamı Fortuna Sittard karşısında alınan 1-5’lik galibiyette özellikle forvetin bireysel bir aksiyonundan büyük keyif aldı; ona göre bu pozisyon, Nijeryalı oyuncunun yalnızca boy ve güçten ibaret olmadığını gösterdi.

Vink, ESPN’de yayımlanan Dit was het Weekend programında Ajax forvetinin ilk yarıdaki bir pozisyonuna değindi. "Tolu’nun göğsünde yumuşatıp topu tekrar önüne aldığı ve ardından soluyla vurduğu o pozisyon gerçekten çok ustacaydı."

Özellikle teknikle fiziğin birleşimi Vink’in hoşuna gidiyor. "Böylesine dar bir alanda, bu kadar büyük ve güçlü bir adam için... İki ya da üç kişiyi çok rahat şekilde itip ekarte ediyor ama aynı zamanda topu da çok kolay kontrol ediyor. O top istediği yükselişi almadığı için yazık oldu, yoksa yılın golü olurdu."

"Topa dışıyla vurdu, bu yüzden top falso alıp dışarı doğru açıldı. Ama o aksiyonun tamamı o kadar büyük bir futbol kalitesi ortaya koyuyor ki" dedi eski futbolcu. Kenneth Perez daha sonra Vink’e, Tolu’nun Ajax’ta bu kadar iyi bir görüntü vereceğini bekleyip beklemediğini sordu. "Hayır, bunu beklemiyordum." Perez de Tolu’nun şimdilik kendi beklentilerini de aştığını kabul etti.

"Daha en baştan gelip hemen bu kadar damga vurmasını beklemiyordum" diye devam etti Vink. "Böylesine güçlü ve iri bir oyuncuya göre gerçekten oldukça iyi futbol oynuyor."

Vink, forvetten yine de tamamen memnun değil. Özellikle hava toplarında gelişime açık yönler görüyor. "Kafa vuruşları biraz daha iyi olabilir. Bazen düşünüyorum: bunu daha iyi kafayla vurabilirdin. En azından kaleyi bulması gereken kafa vuruşları da vardı."

Tolu, Fortuna karşısında birden fazla fırsat yakaladı ve bir saati biraz geçtikten sonra bir kafa vuruşunda direği de vurdu. Dönen topta Thilo Kehrer 1-2’yi yaptı, ardından Ajax farkı açtı ve Davy Klaassen, Kasper Dolberg ile Youri Baas’ın golleriyle sahadan sonunda net bir 1-5 galibiyetle ayrıldı.

Vink, genel olarak Ajax’ın oyunundan da oldukça memnun. Yorumcuya göre takım Fortuna’ya karşı doğru bir baskı kurdu ve oyun doğru anlarda hızlı şekilde diğer kanada aktarıldı. "Ajax her yerde rakibin üstündeydi. Oyunu bu tür toplarla yön değiştirdiğinizde aslında bütün bir savunmayı parçalıyorsunuz ve kanat oyuncusunu da hemen bire birde topla buluşturuyorsunuz."