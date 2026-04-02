Vinícius ve Valverde, Mallorca maçı öncesinde Real Madrid antrenmanına katılmadı

Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinícius Júnior ve Uruguaylı oyuncusu Federico Valverde, cumartesi günü La Liga'da Real Mallorca ile oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı.

"AS" gazetesi, bugün gerçekleştirilen Real Madrid antrenmanına, kulüp tarafından izin verilen Valverde hariç tüm milli oyuncuların katıldığını bildirdi.

Valverde, cezası nedeniyle Mallorca maçında forma giyemeyecek ve teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın elinde 20 birinci takım oyuncusu bulunacak.

Vinícius, kulübün kendisine bir gün dinlenme teklif etmesine rağmen Valdebebas'a geri döndü, ancak belirli bir plan izledi: antrenmanlara katılmadan fizik tedavi ve rehabilitasyon egzersizleri.

Herhangi bir sakatlığı yok, ancak büyük bir yorgunluk yaşıyor. Kulüpler Dünya Kupası'ndan bu yana 57 maçın 55'inde forma giydi ve herkes bunun en uygun önlem olduğu konusunda hemfikir.

Yarın antrenmanlara dönmesi bekleniyor, ancak Mallorca maçında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ya da Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanacak maç öncesinde süre alacağı belirsizliğini koruyor.

