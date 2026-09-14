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Çeviri:

Vinicius'un partnerini sarsan korkunç kaza: "Kalbim paramparça"

Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
İspanya
Brezilya

Ne oldu?

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın partneri Brezilyalı influencer Virginia Fonseca, kişisel koruması Rogerio Camilo Ramos ile eşi Paula Regina Rodarte Camilo'nun Brezilya'da meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı ve yaşadığı büyük şok ile derin üzüntüsünü dile getirdi.

"Rota Verde Goias" kanalının aktardığına göre kaza, Goiania başkent bölgesinde yer alan Guapo belediyesine bağlı Ribeirao da Bocaina bölgesindeki otoyolda meydana geldi.

Acil servis ekibine bağlı bir doktor, motosikleti kullanan Rogerio Camilo'nun hayatını kaybettiğini doğruladı; eşi Paula Regina ise kalp ve solunum durması halinde bulundu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kendisine canlandırma denemeleri uygulandı ancak daha sonra yaşamını yitirdi.

Fonseca, birkaç saat önce "Madring" pistindeki Formula 1 İspanya Grand Prix'si etkinliklerine katılmış, ardından "Instagram" hesabı üzerinden kişisel koruması ile eşinin ölüm haberini duyurmuştu; haberi paylaşmakta gecikmesinin nedeninin ise önce ailenin tüm fertlerine bilgi verilmesini beklemek olduğunu belirtti.

Vinicius'un partneri mesajında şunları yazdı: "Az önce kişisel güvenlik korumamız Camilo ile eşinin ölüm haberini aldım. Daha önce hiçbir şey paylaşmamıştım çünkü ailenin tüm fertlerinin haberi almasını bekliyorduk, ama bu haberi aldığımdan beri başka hiçbir şey yapamadım, kalbim paramparça."

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Kişisel korumasına veda ederken de şunları ekledi: "Ailemize her zaman adadığın tüm bakım, koruma, bilgelik, saflık ve büyük sevgi için sonsuza dek minnettar kalacağız. Varlığın güvenli bir liman oldu ve anın sonsuza dek kalbimizde yaşayacak."

Fonseca, merhum ile eşinin kendi gözünde kızları Heloisa'nın koruyucuları olarak kalmaya devam edeceğine işaret etti; ailenin onun yanında olacağını, onu bakım ve sevgiyle saracağını vurguladıktan sonra kaybedilen çiftin ailesine başsağlığı diledi ve onlara sabır ile teselli temenni etti.

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