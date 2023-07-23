Vinicius; Ronaldo, Benzema ve Ramos'un görevini kafaya taktı! Yeni sezonda başlayacak

Real Madrid'in yıldız oyuncusunun, artık gol oranını daha da yükseltme şansı olacak.

NE OLDU? Brezilyalı oyuncu, son iki sezonda kaydettiği 45 golle Santiago Bernabeu'dayken küresel bir süperstar olarak ün kazandı. 2022 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyeti getiren golü de cabası...

BÜYÜK RESİM: Vinicius'a Real'deyken nadiren penaltı atma görevi verildi, ancak bu durum değişmek üzere olabilir.

Geçen sezon penaltıları kullanan Fransız forvet Benzema, Al-Ittihad'a gitti, bu da 2023-24 sezonunda penaltı vuruşlarını başka birinin kullanması gerektiği anlamına geliyor.

VE DAHA FAZLASI: Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo bu sorumluluğu alıyordu ve Real için aldığı 94 penaltının 80'ini atarak %85,1'lik bir ortalamaya dönüştürdü.

Efsanevi eski kaptan Ramos daha sonra devraldı ve ikonik defans oyuncusu, arka arkaya 25 penaltı atarken Madrid kariyerindeki 35 penaltının 30'unu gole dönüştürerek %87.5'lik ortalamaya sahip oldu.

Benzema ise 35 penaltının 29'unu gole dönüştürerek %82.85'lik bir ortalama yakaladı.

Ve Vinicius, kulüp veya ülkesi Brezilya için penaltılarda kullanılan 1. adam olmadı. Önümüzdeki sezon, bu durumun değişmesi bekleniyor.

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SIRADA NE VAR? Ancak Marca, Vinicius'un Real'in sezon öncesi Amerika turu sırasında Los Angeles'ta antrenmandan sonra 10 dakika teknik asistan Francesco Mauri ve altyapı kalecisi Fran Gonzalez ile penaltı atışları yaptığını açıkladı.

23 yaşındaki oyuncunun, zaten etkileyici olan gol ortalamasının penalılarla birlikte daha da yükseleceğine inanılıyor.