Vinícius, Real Madrid'deki geleceği konusunda nihai kararını verdi

Bir basın haberine göre, Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinícius Júnior, kulüpteki geleceği konusunda kesin bir karar verdi.

Vinícius'un Real Madrid ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor ve yenileme görüşmeleri aylardır durmuş durumda.

O zamandan beri Brezilyalı oyuncunun geleceği hakkında söylentiler yayılıyordu, ancak "As" gazetesi bu konuyla ilgili yeni bilgiler yayınladı.

Gazeteye göre, Brezilyalı oyuncu ne olursa olsun gelecek sezon Real Madrid'de kalmaya karar verdi. Eğer mevcut sözleşmesini bir yıl uzatırsa bu harika olur, çünkü her zaman kulüpte kalmak istediğini belirtmişti. Ancak bunu yapmazsa, 2027'de bedelsiz transfer olarak ayrılacak.

Vinícius Júnior, kulübün Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise'yi kadrosuna katmak istediği ve Real Madrid'in Atlético Madrid'e Julian Álvarez'i transfer etmek için 150 milyon avroluk alışılmadık bir teklif sunduğu, ancak Rojiblancos'un bunu reddettiği yönündeki haberler olsa da, hücum hattında olası herhangi bir değişiklikten uzak duruyor.

Gazete, Vinícius'un şu anda Dünya Kupası'na odaklandığını ve bu nedenle Real Madrid'de kalma planına sadık kalmaya karar verdiğini vurguladı.

"AS" raporunda, "Vinicius, 2022 yılında Real Madrid ile 2027 yılına kadar beş yıllık bir sözleşme yeniledi. Anlaşma, bu beş sezon boyunca 75 milyon euro almasını öngörüyordu; bu, 13 milyon euro ile başlayan ve 17 milyon euro ile biten (yani her sezon ortalama 15 milyon net). 2024'te Dünya'nın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra, sezon başına birkaç milyonluk ek bir ikramiye aldı."

Sözleşme uzatma konusunda büyük sorun, bir sonraki sözleşmede Kylian Mbappé'nin maaşına eşit bir maaş talep etmesiyle ortaya çıktı. Kulüp bunu kabul etmedi ve bu nedenle görüşmeler durdu.