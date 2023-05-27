Vinicius, Musiala, Foden ve daha fazlası: Dünyanın en başarılı dripling yapan genç oyuncuları belli oldu

İdil Erin Tetik
Vinicius Jr Real Madrid 2022-23Getty
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Dünyanın en iyi genç dripling ustaları belli olurken listeye Real Madrid'in yeteneği Vinicius Junior liderlik ediyor.

  • Bu listedeki genç yetenekler dripling ustası
  • Vinicius, Gabriel ve Musiala meslektaşlarına öncülük ediyor
  • Peki listede başka hangi isimler var?

NE OLDU? CIES Observatory'nin son listesine göre, Vinicius Junior dünyada en başarılı dripling yapan en genç yetenek. Ancak ne yazık ki Real Madrid'in yıldızı şu sıralar ırkçı tacizlerle baş etmeye çalışıyor. Vinicius geçen yıl en az 1500 dakika forma giymiş 23 yaş altı oyuncular arasında, dripling istatistikleri ve ligin zorluk derecesine göre liste başında yer aldı.

BÜYÜK RESİM: Vinicius Junior'ı Brezilyalı Angelo Gabriel takip ederken Jamal Musiala ve Mohammed Kudus de onların ardından geldi.

CIES Observatory The best young dribblers in the world CIES Observatory