Vinicius, Mourinho ile ilk diyaloğunun perde arkasını açıkladı: Benden 3 şey istedi

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilk görüşmesinin perde arkasını anlatarak ondan 3 şey istediğini vurguladı.

Vinicius, Brezilya ile 2026 Dünya Kupası'na katılmasının ardından aldığı dinlenme süresinin bitmesiyle Real Madrid antrenmanlarına döndü.

Sözleşmesinin bir sezon sonra sona ermesi, yenilenmesi konusunda henüz bir anlaşmaya varılamaması ve Arsenal'in bu yaz onu kadrosuna katma isteği nedeniyle Real Madrid ile geleceği hakkında yaşanan büyük tartışmalar ışığında ışıklar Vinicius'a çevrildi.

Vinicius, Real Madrid'in televizyon kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yeni hocayı ve yeni oyuncuları tanıdım ve çok çalıştım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mourinho benden mutlu olmamı, neşeli olmamı ve futbolu kendi tarzımla oynamamı istedi."

Basında çıkan haberlerin, Vinicius'un önümüzdeki saatlerde sözleşme yenileme meselesini sonuca bağlamak üzere Real Madrid yetkilileriyle bir araya geleceğine işaret ettiği belirtiliyor.

Haberler, sözleşme yenileme konusunda bir anlaşmaya varılamaması halinde, Brezilyalı yıldızı gelecek sezonun ardından bedelsiz kaybetmemek için Real Madrid'in onu satmak zorunda kalabileceğine işaret ediyor.



