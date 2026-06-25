Vinícius Júnior: Ancelotti’den bir hediye bekliyorum… Alvarado ilk hat-trick’imi engelledi

Real Madrid’in yıldızı Vinícius Júnior, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Perşembe günü sabahın erken saatlerinde oynanan İskoçya maçında sergilediği muhteşem performansın ardından, Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yaptığı bahsi anlattı.

Vinícius Júnior, iki gol atarak Brezilya'yı İskoçya karşısında 3-0'lık galibiyete taşıdı. Böylelikle Seleção, 7 puanla grubun zirvesini garantiledi ve Fas'ın sadece gol farkıyla gerisinde kaldı.

Genel olarak, Real Madrid'in yıldızı Dünya Kupası'nda muhteşem bir performans sergiliyor; şu ana kadar Fas ve Haiti'ye karşı birer gol, İskoçya maçında ise iki gol olmak üzere toplam 4 gol attı.

Maçın en iyi oyuncusu seçilen Vinícius Júnior, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fas ile berabere kaldığımızda, oyuncuların nasıl geliştiği, rekabetin gerekliliklerini nasıl anladıkları, hücum ve savunma için en uygun zamanları nasıl belirledikleri ve maçın gidişatına nasıl uyum sağladıkları hakkında konuştuk.”

"AS" gazetesinin aktardığına göre, Vinícius şunları ekledi: "Bugün en iyi maçımızı oynadığımızı düşünüyorum. Ancelotti'nin liderliğindeki takımın gelişmeye ve iyileşmeye devam etmesi gerekiyor çünkü şu anda turnuvanın en önemli aşaması olan eleme turlarındayız."

İskoçya karşısında attığı golün video teknolojisiyle iptal edilmesiyle ilgili olarak Vinícius şunları söyledi: "Golümün iptal edilmesi üzücü, çünkü bu maçtaki üçüncü golüm olacaktı. Milli takımda burada daha önce hiç üç gol atmamıştım, ancak asıl önemli olan galibiyet ve takımımızın gelişimi, çünkü bir sonraki aşama başlıyor ve bu kader belirleyici bir aşama. Oyuncuların harika maçlar çıkarması ve Brezilya'yı zirveye taşımak için gelişmeye devam etmesi gerekiyor."

Real Madrid’deki eski teknik direktörü Ancelotti ile yaptığı iddiaya gelince ise şunları söyledi: “Ancelotti bana bir hediye borçlu. Ona kafa vuruşuyla gol atacağıma söz vermiştim, o da bana bunun imkansız olduğunu ve bunu başarırsam bana bir hediye vereceğini söyledi. Bekliyorum.”

Vinícius’un İskoçya kalesine attığı ikinci gol, takım arkadaşı Bruno Guimarães’in muhteşem ortasını kafayla gole çevirmesiyle geldi.



