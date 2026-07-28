Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, Real Madrid ile geleceği hakkındaki nihai kararını verdi. Kraliyet ekibiyle sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan oyuncuyu, başta Arsenal olmak üzere birçok kulüp bu durumdan faydalanarak bu yaz kadrosuna katmak istiyor.

"Sky Sports" kanalının kaynaklarının aktardığına göre Brezilyalı yıldız, mevcut yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Real Madrid'in çatısı altında kalmaya karar verdi. Kaynaklar, Kraliyet kulübü yönetiminin oyuncunun hizmetlerinden vazgeçme niyeti taşımadığını ve kulüp koridorlarında sözleşmesini önümüzdeki yıllar için uzatacak bir anlaşmaya varılacağı yönünde bir güven havasının hâkim olduğunu vurguladı.

Bu karar, mevcut sözleşmesinin Madrid ekibiyle bitmesine yalnızca bir yıl kala Brezilyalı kanat oyuncusunun durumunu yakından takip eden Arsenal'ın büyük ilgisine rağmen tüm şüpheleri sona erdiriyor.

Real Madrid yönetimi ile Vinicius Junior'ın temsilcileri arasında, oyuncunun geleceğiyle ilgili görüşmeleri sürdürmek amacıyla bu hafta belirleyici bir müzakere oturumunun yapılması planlanıyor. Görüşmelerin hedefi, somut bir ilerleme kaydetmek ve oyuncunun "Santiago Bernabeu" sahasındaki devamlılığını garanti altına alacak uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmak.

Bu gelişme, Vinicius Junior'ın potansiyeline büyük değer verdiği ve onu takımdaki futbol projesinin temel unsurlarından ve dayanaklarından biri olarak görmek istediği söylenen yeni teknik direktör Jose Mourinho için de güçlü bir moral kaynağı niteliğinde.

Vinicius, 2018 yazında Brezilya ekibi Flamengo'dan yaklaşık 46 milyon euro karşılığında Real Madrid'e katılmıştı. Kraliyet ekibiyle başta 3 kez İspanya Ligi ve 2 kez Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok kupa kazanmayı başardı.