Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın geleceği, Real Madrid'in transfer pazarındaki politikasının yönünü belirleyen en önemli faktör hâline geldi; özellikle de Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin transferi söz konusu olduğunda.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, Vinicius'un 2027'de sona erecek sözleşmesinin yenilenmesine dair vereceği karar, Real Madrid'in Alman ekibi Leipzig'in yıldızı Fildişi Sahilli Yan Diomande ile anlaşmaya devam edip etmeyeceğini doğrudan belirleyecek. Oyuncunun transferi birkaç gün önce kesinleşmiş görünüyordu, ancak Alman kulübünün başlangıç bedelini yükseltmesi nedeniyle sekteye uğradı.

Real Madrid, Vinicius konusunda iki olası senaryoyla karşı karşıya. İlki, Brezilyalı oyuncuyla müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve oyuncunun kulübün sunduğu sözleşme yenileme teklifini reddetmesi. Bu durum, Kraliyet yönetimini oyuncuyu bir yıl sonra bedelsiz kaybetmekten kaçınmak için satıştan büyük bir mali gelir elde etme amacıyla onu derhal yaz transfer pazarına sürmeye itecek.

Paris hayaleti Kraliyet ekibinin peşinde

Vinicius'un Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olma ihtimali, Real Madrid yönetimi için gerçek bir kâbusu temsil ediyor. Zira İspanyol kulübündeki yetkililer, Parisli kulübün Kylian Mbappe transferinin intikamını, Brezilyalı yıldızı 2027'de bedelsiz alarak ve ona kârlı bir sözleşmeyle devasa bir imza bonusu sunarak almasından korkuyor.

İkinci senaryo ise, iki taraf arasında Vinicius'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda nihai bir anlaşmaya varılmasına dayanıyor. Bu da özellikle Leipzig'in yüksek mali talepleri göz önünde bulundurulduğunda Real Madrid'i Diomande'yi kadrosuna katmaktan geri adım atmaya itebilir; bu talepler kulübe mali açıdan ağır bir yük getirebilir.

Bu senaryo, Real Madrid'in çok kısa bir süre içinde yaklaşık 200 milyon euro harcamak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Bu tutar, Leipzig'den Diomande transferi ile Manchester City'den değeri yaklaşık 60 ila 70 milyon euro olarak tahmin edilen ve tamamlanması yalnızca an meselesi gibi görünen Rodri Hernandez transferi arasında paylaşılacak.

Camavinga ve Brahim Diaz gidecekler listesinde

Buna karşılık Real Madrid, yaz transferlerini finanse etmek ve gerekli mali dengeyi sağlamak için bir dizi oyuncu satmak zorunda buluyor kendini. Fransız Eduardo Camavinga, Gonzalo'nun ayrılması ve Mastantuono'nun yakın ayrılığının ardından gidecek adaylar listesinin başında geliyor.

Camavinga, yüksek piyasa değeri ve birçok büyük Avrupa kulübünün kendisini kadrosuna katmaya olan ilgisi göz önüne alındığında, transfer sürecini kolaylaştırmak ve kulübe büyük bir mali gelir sağlamak için en ideal seçenek olarak görülüyor.

Ayrıca, Fas Millî Takımı'nı temsil eden İspanyol millî oyuncu Brahim Diaz da, özellikle Manchester City'den Portekizli Bernardo Silva'nın gelişi ve teknik ekibin güvenini kazanan Türk Arda Güler'in varlığıyla, gidecekler listesinde yer alabilir.