Arsenal, Brezilyalı Bruno Guimaraes'in transferi konusunda Newcastle United ile bu hafta sonuna kadar anlaşmaya varmayı hedefliyor.

İngiliz "Metro" gazetesi, Guimaraes'in Arsenal'e katılma anlaşmasını çoktan kabul ettiğini ve bu yaz teknik direktör Mikel Arteta'nın takımına katılma isteğini Newcastle'a bildirdiğini aktardı.

Newcastle, geçen ay Arsenal'in aracılar vasıtasıyla açıkladığı 55 milyon sterlinlik ilk teklifi reddetmişti.

Ardından Premier Lig şampiyonu 70 milyon sterlinlik bir teklifle geldi, ancak Newcastle bu teklifi de reddetti.

Arsenal'in, 75 milyon sterlini aşan bir teklifle transferi tamamlama yolunda ilerleme kaydetmesi bekleniyor.

Arsenal, orta sahayı güçlendirmek amacıyla Guimaraes ile anlaşmayı öncelik olarak görüyor ve içinde bulunulan temmuz ayı sona ermeden Newcastle ile anlaşmaya varmak istiyor.

Bazı basın raporları son günlerde, Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'un da Arsenal'in radarında olduğuna işaret etmişti, ancak Londra kulübü öncelikle Guimaraes transferini bitirmek istiyor.