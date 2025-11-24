Vinicius'a Real Madrid'den ayrılması için 1 milyar euroluk dev teklif

Vini Jr, uzun vadeli geleceğini Real Madrid’e adamak istediğini daha önce açıkça dile getirmişti ancak Carlo Ancelotti’nin yaz aylarında kulüpten ayrılması, Brezilyalı yıldızın planlarını önemli ölçüde değiştirdi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, Ekim ayında oyuncunun sözleşme yenilemeyeceği yönündeki mesajı aldığı ve kulüp içinde yeni adımların değerlendirildiği belirtiliyor. 2026 Dünya Kupası’ndan sonra Vinicius’un sözleşmesinin yalnızca bir yılı kalacak olması da durumu daha kritik hale getiriyor.

25 yaşındaki yıldız bu sezon 17 maçta forma giydi ve 5 gol attı. Ancak Barcelona karşısında 2-1 kazanılan El Clasico’da oyundan çıkarıldığı için büyük bir öfke yaşadığı ve bu durumun Xabi Alonso ile ilişkisini olumsuz etkilediği kaydediliyor. Alonso her ne kadar ilişkilerinde bir sorun olmadığını vurgulasa da, GMS kaynaklarına göre Vini Jr aynı fikirde değil ve yalnızca 5 maçta forma giymiş olmasından ciddi şekilde rahatsız.

Vini Jr’a Suudi Arabistan’dan rekor teklif

Suudi Pro Ligi yetkilileri bir süredir, Vini Jr’ın 2026 Dünya Kupası’ndan önce transferi düşünmediğini biliyordu. Bunun bile Brezilyalı oyuncu için erken bir tarih olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak buna rağmen Suudi kulüpler, oyuncuya dünya futbolunun en yüksek maaşını içeren dev bir teklif sundu.

GMS’nin edindiği bilgilere göre Vinicius Junior’a toplam değeri 1 milyar euro olan beş yıllık bir sözleşme teklif edildi. Bu anlaşma yıllık 250 milyon euro gelir anlamına geliyor.

Potansiyel bir Suudi Arabistan transferi durumunda Vini Jr için en olası adresin Al-Ahli olduğu belirtiliyor. Cidde temsilcisi, PIF’in kontrolündeki dört büyük kulüpten biri ve henüz Ronaldo, Benzema veya Neymar ayarında küresel bir süper yıldızı kadrosuna katmış değil.

Real Madrid kaynaklarının bir bölümü, sözleşme yenileme sürecinin ilerlememesini bir müzakere taktiği olarak yorumluyor. Vini Jr’ın Real Madrid’de kalmak için yıllık 25 milyon euronun üzerinde bir maaş talep ettiği, Suudi ilgisini gündeme getirerek bu talebi güçlendirmeye çalıştığı düşünülüyor. Ancak kulüp yönetiminin bu seviyede bir maaşı kabul edeceğine dair kesin bir işaret yok.

Ancelotti döneminde sözleşme yenilemesinin an meselesi olduğu biliniyordu. Ancak teknik yönetimin değişmesi, kadro planlaması, oyuncunun rolünün azalması ve büyük Suudi teklifinin devreye girmesiyle tablo tamamen değişti.