Vincenzo Montella dönemi resmen başladı! Mehmet Büyükekşi: "İtalya ile ilişkilerimiz artacak"

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella imza töreninde, "Milli forma hediye değil, prestijdir" dedi.

Montella dönemi resmen başladı

3 yıllık anlaşmaya imza attı

Büyükekşi, İtalya ile ilişkilerimizin artacağını söylüyor

NE OLDU? A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başladı. Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasından sonra İtalyan teknik direktörle 3 yıllık anlaşmaya varılmıştı. Vincenzo Montella kendisi için düzenlenen törende imzayı attı.

NE SÖYLENDİ? Montella şunları söyledi: "Bu formayı giymek bir hediye değil, büyük bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Bu önemli sorumluluğun üstesinden gelmeye çalışacağız. Bir futbol kulübünü temsil etmiyorum. Her maçı izleyerek, kendi futbol görüşüme göre karar verip; en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Her şeyi izliyoruz, her ligi takip ediyoruz. En hazır olan, en iyi olan, hem fiziksel hem mental olarak iyi olan oyuncuları milli takıma almak istiyoruz. Süper Lig'i, 1. Lig'i ve Avrupa liglerini takip ediyoruz. Genci, yaşlısı en iyi milli oyuncuları almak için inceleyeceğiz. Alt ligleri de takip edeceğiz. Orada da önemli yetenekler olabiliyor."

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DAHA FAZLASI: Mehmet Büyükekşi ise şunları söyledi: "Şu an büyük bir hedefimiz var. İşin temeline inip geleceği planlamak istiyoruz. İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bundan sonra 9 yıl boyunca İtalya ile ilişkilerimiz çok farklı olacak. Umarım gelecekte İtalya ile birlikte birçok planımız olur. Pazartesi günü İtalya Futbol Federasyonu Başkanı buraya gelecek. Avrupa Şampiyonası'na hazırlık için. Birlikte yapacağımız işler bizi ileriye taşıyacak."