Vincenzo Montella'dan 99 yıl sonra bir ilk: Türkiye'nin başında tarihi başarı!

Türkiye'deki görevine iyi bir başlangıç yapan İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, 99 yıl sonra bir ilki başardı.

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Montella, Billy Hunter'dan sonra bir ilki başardı

NE OLDU? EURO 2024'e gitmeyi garantileyen Türkiye, grup liderliği için gittiği Galler'den 1-1'lik beraberlik çıkardı ve grubunu lider tamamladı. Opta'nın verilerine göre, A Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör olan Vincenzo Montella böylece yeni bir tarih daha yazdı. Montella, Billy Hunter'dan (3G; Haziran 1924) bu yana A Milli Takım'ın başında çıktığı ilk üç deplasman maçını kaybetmeyen ilk yabancı teknik direktör oldu (2G 1B).

BÜYÜK RESİM: 1924 yılında Letonya karşısında aldığımız 3-1’lik galibiyette A Milli Takım’ın başında Türkiye’nin ilk yabancı hocası olan Billy Hunter vardı. Bir defalığına göreve gelen İskoç teknik direktör aynı zamanda Galatasaray’ın da hocası olarak Türkiye’ye getirilmişti.

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DAHA FAZLASI: Billy Hunter ile birlikte Türkiye milli takımının 90’lara kadarki dönemlerinde teknik direktör olarak görev yapan İngiliz (Fred Pagnam, Peter Molloy, James McCormick), Macar (Bela Toth, Ignac Molnar, Miklos Vadas, Laszlo Szekely, Kalman Meszöly), İtalyan (Sandro Puppo, Giovanni Varglien, Leandro Remondini), İrlandalı (James Donnelly) ve Sırp (Zarko Mihajlovic, Ljubisa Spajic, Abdullah Gegic) teknik direktörler de bulunuyor.