Can Uzun, Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de sezona damga vururken Vincenzo Montella'nın 18 yaşındaki oyuncu için herekete geçtiği söyleniyor.

Can, Nürnberg'de bu sezon 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi

18 yaşındaki futbolcu için Almanlar çok istekli

Montella harekete geçti

NE OLDU? Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 18 yaşındaki hücum oyuncusu Can Uzun için devreye girdi. Bundesliga 2 takımı Nürnberg'de forma giyen Can bu sezon 13 gol, 3 asiste imza atarken 18 yaşındaki oyuncu için Almanların da istekli olduğu söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: 17 ve 18 yaş altı milli takımlarında Türkiye forması giyen Can'ın Panzerlere kazandırılması için büyük çaba olduğunu gören A Milli Takım heyeti, elini çabuk tutmaya karar verdi. Söylenenlere göre, Can Uzun, Mart ayında oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosu için Montella'dan davet alacak.

DAHA FAZLASI: Ayrıca Kenan Yıldız'ın da yakın arkadaşı olan Can ile görüştüğü ve Türkiye'yi seçmesi yönünde tavsiyede bulunduğu söyleniyor.

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SIRADA NE VAR? Türkiye, 22 Mart'ta Macaristan ile hazırlık maçına çıkacak. Ardından Avrupa Şampiyonası öncesi 26 Mart'ta Avusturya ve 4 Haziran'da İtalya ile hazırlık maçları yapacak.