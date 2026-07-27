Vincent Janssen, The Athletic'in haberine göre kariyerini Major League Soccer'da sürdürmeye çok yakın. 32 yaşındaki golcü, Royal Antwerp'ten ayrılmasının ardından bonservissiz olarak imza atacağı Portland Timbers ile kısa süre içinde anlaşmaya varacak.

Janssen bu yaz Antwerp'ten ayrıldı ve bu nedenle bonservis bedeli olmadan kadroya katılabiliyor. Habere göre Hollandalı oyuncu, Portland'da Designated Player olarak adlandırılan kontenjanlardan birini kullanmayacak. Transferi, Meksika ekibi Atlético San Luis'e giden forvet Felipe Mora'nın ayrılığının ardından geliyor.

Janssen için bu, Kuzey Amerika'ya dönüş anlamına geliyor. Tecrübeli futbolcu 2019 ile 2022 yılları arasında Meksika'nın Monterrey takımında da forma giymiş, burada üç sezonda 24 gol atmıştı. Ayrıca 2021'de kulüple birlikte CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Janssen, geçen sezon Royal Antwerp kaptanı olarak çıktığı 40 resmi maçta 13 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken toplamda 3.579 dakika süre aldı.

Janssen kariyerindeki büyük çıkışı AZ'de yaşadı. 2015/16 sezonunda ligde attığı 27 golle Eredivisie'de gol kralı oldu. Bu performans ona Tottenham Hotspur'a yaklaşık 25 milyon dolarlık bir transfer kazandırdı ve bu, o dönem kariyerinin en büyük transferi oldu.

Golcü oyuncu ayrıca Hollanda Milli Takımı formasını 22 kez giydi ve 7 gol kaydetti. Janssen, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için Hollanda'nın kadrosunda da yer aldı.

Portland Timbers'ta kısa süre önce göreve getirilen teknik direktör Martí Cifuentes yönetiminde yeni bir projeye başlayacak. Janssen, transfer döneminde daha fazla takviye yapması beklenen Amerikan kulübünün yaz dönemindeki ilk büyük takviyesi konumunda.

Eski AZ forveti, bu MLS sezonunda şu ana kadar 8 gol atan 21 yaşındaki Venezuela milli oyuncusu Kevin Kelsy ile forma rekabetine girecek.

Portland şu anda Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor ve oynanacak 17 maç kala play-off hattının yalnızca 2 puan gerisinde bulunuyor.