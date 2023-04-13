Sıkıntılı günlerden geçen Uruguaylı futbolcu, kendisini destekleyenlere güveniyor.

NE OLDU? Real Madrid'in orta saha oyuncusu Valverde, takımının geçen hafta sonu La Liga'da Villarreal'e 3-2 mağlup olmasının ardından Santiago Bernabeu'daki otoparkta rakip oyuncu Baena'yı yumruklamakla suçlandı.

Baena, şiddet gördüğü gerekçesiyle yaşadığı olayı yetkililere bildirdi.

Perşembe günü yayımlanan bir videoda, bazı hayranlarına forma imzalamak için arabasının durduğu sırada Valverde'ye muhabirler tarafından bu konu soruldu.

NE SÖYLENDİ? El Golazo de Gol'e demeç veren Uruguaylı futbolcu, bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Valverde, yaşanan olaylarla ilgili olarak "Evet, şu anda aileme, Madrid halkına ve sokakta beni destekleyen insanlara sırtımı dayadım!" diyerek kendisine destek olanları selamladı.

Olaya dair, pişmanlık veya herhangi başka bir konuyu gümdeme dahi getirmedi.

Valverde'nin, iddialara göre doğmamış oğluyla dalga geçen ve ona hakaret eden Baena'ya yumruk attığı bildirilmişti.

Baena, bu tür yorumlarda bulunduğunu yalanladı, ancak polise bir saldırıyı ihbar ettiğini doğruladı.

Valverde'nin sağlık durumu kritik olan çocuğu, Kulüpler Dünya Kupası zamanında mucizevi bir şekilde sağlıklı olarak doğdu.

La Liga Başkanı Javier Tebas, iddia edilen saldırıyı kınadı ve saldırı eyleminin hiçbir gerekçesi olmadığı konusunda ısrar etti.

Ancak Real Madrid taraftarları, Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da Chelsea'yi yendikleri Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Valverde'ye desteklerini gösterdiler.

Ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan müsabakada, taraftarların Valverde'nin adını hep bir ağızdan haykırdıkları duyuldu.