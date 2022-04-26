Serge Aurier, Jose Mourinho'nun Tottenham’dayken yardımcısı olan Joao Sacramento’nun arka plandaki “sert adam” yaklaşımının, yıldızlarla dolu bir soyunma odasının kaybedilmesine neden olduğunu söylerken hocasıyla olan ilişkisine de değindi.

Portekizli menajer, 2019 yılının kasım ayında Kuzey Londra’da dizginleri eline aldı ve onun, başarılarla dolu olan kariyeri göz önüne alındığında birçok kişi heyecanlanmıştı.

Mourinho’nun gelişiyle Tottenham’da uzun süren kupasız dönemin sona ereceği konusunda büyük bir umut olmuş ve Portekizli menajerin, en uygun kişi olduğu kabul edilmişti.

Ancak, Chelsea ve Manchester United’ın eski patronu, görevinden alınmadan önce sadece 17 ay dayanabildi.

Tottenham döneminde oyuncusu olan Aurier, Portekizli hocanın düşük bir performans göstermesinden ve takımdaki güvenini kaybetmesinden Mourinho'nun yakın arkadaşlarının sorumlu olduğunu öne sürdü.

Mourinho, Tottenham'da neden başarısız oldu?

Ekim 2021'de Villarreal için Spurs'ten ayrılan Aurier, Daily Telegraph'a konuşurken Sacramento'yu vurgulayarak Mourinho hakkında şunları söyledi:

“Futbol, 10 yıl öncesine göre farklı.

“Mourinho hala harika bir koç ama gelişen şeyler var. Bazen oyuncuların daha fazla sevgiye ve ilgiye ihtiyacı olur.

"Jose için konuşmuyorum, asistanı için konuşuyorum. Joao sert bir adam ve soyunma odasıyla iyi bir ilişkisi yoktu, bu yüzden her şey kötüye gitti. İyi bir iletişim eksikliği vardı.

“Sacramento’nun, A takımdaki ilk deneyimlerinden biriydi ve oyunculara karşı sakin değildi. Onun, oyuncular hakkında daha fazla endişelenmesi gerekiyordu.

"Bazen bir şey yapamadığında kafandan bir sürü şey geçer. Seni sakinleştirecek, yardım edecek, iyi hisler verecek ve olumsuz mesajlar göndermeyecek birine ihtiyacın olur.

“Ve bence her şey tam anlamıyla bu noktada tıkandı.”

Aurier, Spurs'te Mourinho ile anlaşamadı mı?

Fildişi Sahili oyuncu, her zaman Mourinho ve teknik ekibi için tercih edilen bir seçenek olmasa da, 2019-20 sezonunda toplamda 42 maçta görev aldı.

Açık sözlü teknik direktörle bazen tartıştığını kabul ediyor, ancak hiçbir zaman Mourinho ile sorunu olmadığını ve geçmişte Porto, Chelsea, Inter ve Real Madrid'de önemli başarılara imza atan bir hocayla çalışmaktan keyif aldığını söylüyor.

Aurier, Nisan 2021'deki İngiltere Lig Kupası finalinden kısa bir süre önce görevden alınan Mourinho ile ilişkisi hakkında şöyle konuştu:

"Bir gün taktiksel bir mesele yüzünden tartıştık. Kararlarından memnun değildim ve ofisine konuşmaya gittim.

“Oyuncunun, dürüst olmasını sevdiği için onunla sorunsuz konuşabileceğimi biliyordum. Ertesi gün sorun çözüldü.

"Bunu seviyorum, çünkü Mourinho seni dinliyor ve sonra sana ne düşündüğünü söylüyor.

“Bazen ondan nefret ettim ve onu öldürmek istedim, ama sonra onu sevdim, çünkü onun karakterini doğuştan ve ben onunla çok özdeşleşiyorum. Ona karşı içimde hiçbir şey yok.

“Ama iyi bir ruh halinde değildik ve kulüpte mutlu değildi. O finali onunla kazandığımızı hayal edin...

“Belki de kalması için çıldırırlardı ve bir şampiyonluk kazandıktan sonra kısa vadeli düşünmesi için ona sözleşme yenileme teklif ederlerdi.

“Ve eğer kulüp onu gerçekten görevden almak isteseydi, İngiltere Lig Kupası'nı kazandıktan sonra bunu yapmak imkansız olurdu."

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