GOAL, Gabriel Jesus'un temsilcilerinin olası bir yaz transfer hamlesi için Arsenal ile görüşmelere başladığını doğrulayabilir.

Topçular, 2022-23 sezonu için hücum hattını güçlendirmeye çalışırken Manchester City'den Brezilyalı golcüyle sözleşme imzalamak için umutlu.

Jesus, bu sezon İngiltere'de oynadığı 24 maçın 17'sine ilk 11'de başlamış olsa bile daha düzenli bir şekilde forma giymek istiyor ve önemli bir rol arıyor.

Gabriel Jesus, City'den ayrılacak mı?

Jesus'un menajeri Paulo Pitombeira, olası bir anlaşmayı görüşmek üzere Arsenal Teknik Heyet Sorumlusu Edu ile bir araya geldi.

Görüşmeler şu anda henüz ilk aşamada ve Brezilyalı oyuncunun Arsenal’dan ne kadar maaş alacağına dair bir konuşma yapılmadı.

Ancak, golcü oyuncunun menajerinin City ile müzakerelerde aracı olacağına karar verildi.

Jesus’un, Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesi 2023'te sona eriyor ve yıldız oyuncu, Arsenal’a transfer olduğu takdirde daha düzenli bir oynama süresine sahip olabileceğini umuyor.

Brezilyalı futbolcu, her ne kadar daha düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmek istese de City’i, onu bırakması için zorlamayacak.

Jesus’un, sezon sonunda Etihad Stadyumu'ndaki yeni şartları kabul etme olasılığı da hala var.

Pep Guardiola'nın Borussia Dortmund yıldızı Erling Haaland'ı takip etmesi, Jesus’un yaz transfer döneminde başka bir takıma gitmeye sıcak bakmasına neden olan faktör olabilir.

Çünkü başka bir yıldız forvetin gelişi, Brezilyalı golcünün forma rekabetinde geriye düşmesine sebep olacak.

Öte yandan Arsenal, Alexandre Lacazette'in yaz aylarında ücretsiz bir transferle ayrılmaya hazır olduğu için yeni bir forvet arayışını sürdürüyor.

Eddie Nketiah’ın sözleşmesi de 2022'de sona erecek ve oyuncunun, Topçular’daki geleceği belirsiz olsa da son haftalarda iyi bir performans sergiliyor.

Gabriel Jesus geleceği hakkında ne söyledi?

Jesus, Premier Lig'in zirvesinde kalmaları için City adına Watford'u 5-1 yendikleri maçta dört gol attı ve geleceği hakkındaki sorulara sessiz kaldı.

Gazetecilerin; takımda kalıp kendi yeri için savaşıp savaşmayacağı sorulduğunda, “Bence bunu düşünmenin zamanı değil.

“Sanırım bunu söylememi bekliyorsun, ama şu anda başka bir konuya odaklıyız.

"Şimdi sezonun en iyi anı, bundan zevk almak amacındayım.

“Takımıma odaklanmak ve takım arkadaşlarımla Premier Lig'i kazanmak için savaşmak istiyorum” dedi.

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