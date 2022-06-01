İzlandalı eldivenin Eliteserien Ligi'nde kale direklerini daraltmaya çalıştığı görüntüler çok konuşuluyor.

Kaleciler genelde kalesinde devleşmek isterler ancak Patrik Gunnarsson buz kez kaleyi küçültmek istedi.

Eliteserien Ligi'nde Viking FK ile HamKam arasında oynanan mücadeleye 21 yaşındaki eldivenin görüntüleri damga vurdu.

Patrik Gunnarsson ne yaptı?

Viking FK kalesini koruyan Patrik Gunnarsson, geçtiğimiz hafta HamKam'a karşı çıktığı maçta yaptığı hareketle tartışmalara yol açtı.

Gunnarsson karşılaşma başlamadan önce kale direklerini daraltırken görüntülendi.

21 yaşındaki kaleci, takımının iç saha maçlarının her birinde kalesinin boyutunu 15-20 santimetre daraltmakla suçlanıyor.

Maçtan önce kaleyi küçültten Viking FK kalecisi Patrik Gunnarsson. pic.twitter.com/MUTs811tnh — Buzz Spor (@buzzspor) June 1, 2022

Peki Viking FK kalesini gole kapatabiliyor mu?

Viking FK'nın evinde oynadığı tartışmalı HamKam mücadelesi 1-1'lik skorla sonuçlandı.

2022'de Eliteserien'de 11 karşılaşmaya çıkan Viking FK, kalesinde toplamda 11 gol gördü.

Norveç ekibi 6 iç saha karşılaşması oynarken bu mücadelerde de yalnızca 2 gol yedi.

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