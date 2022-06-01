Katalan devi, 33 yaşındaki golcü için 19 yaşındaki altın değerini satacak mı?

La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın Robert Lewandowski'yi kadroya katabilmek için Pedri'yi ellerinden çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini söyleyen Polonyalı golcünün adı uzun bir süredir Barcelona ile anılıyor.

Katalan devi her ne kadar Lewandowski'yi kadroya kazandırmak istese de La Liga Başkanı, kulübün mali durumunu işaret ederek bu durumu imkansız kılıyor.

Javier Tebas ne söyledi?

Europa Press'e konuşan Javier Tebas, Polonyalı yıldızın Barcelona'ya katılmasını gerçekçi bulmadığını söyledi:

"Barça, Lewandowski'yi kadrosuna katmak istiyorsa ne yapması gerektiğini biliyor. Bizim ekonomik kontrol kurallarımızın farkındalar."

"De Jong mu, Pedri'yi mi satacaklarını bilmiyorum. Ama Barça bu transfer için para toplamaya ve birilerini satmaya ihtiyacı olduğunu biliyor."

Barcelona, Lewandowski için Pedri'yi feda edecek mi?

De Jong ve Pedri bugün Barcelona'nın en önemli oyuncuları arasındalar.

Özellikle 19 yaşındaki Pedri, gelecekte kulübün önemli simgelerinden birine dönüşebilir. Geçtiğimiz yıl sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılan oyuncunun kulüpten ayrılışı sürpriz olur.

Lewandowski'nin ise Bayern Münih ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Ancak Polonyalı yıldız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulüpten ayrılmak istediğini dile getirdi:

"Bayern Münih hikayem bitti. Artık bu kulüpte oynamaya devam etme ihtimalini görmüyorum."

"Orada oynamak istemiyorum. Transfer her iki taraf için de en iyi çözüm. Umarım beni durdurmazlar."

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