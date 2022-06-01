Gareth Bale, Real Madrid'e veda etti: "Hayalim gerçek oldu"

Real Madrid'e veda eden Gallerli oyuncu, Santiago Bernabeu'daki inişli çıkışlı hikayesi için herkese teşekkür etti.

Garet Bale, İspanyol devinde geçirdiği sürede önemli ve unutulmaz gollere imza atarken aynı zamanda kulüpteki son dönemi istediği gibi geçmedi.

Dokuz yılın ardından Bale için kulübe veda vakti geldi ve 32 yaşındaki oyuncu, Real Madrid kariyerinde emeği geçen herkese saygılarını sundu.

Gareth Bale ne söyledi?

Kişisel Instagram hesabından kulübe veda eden Gareth Bale şunları söyledi:

"Bu mesajı geçmişteki ve şu anki tüm takım arkadaşlarıma, menajerlerime, ekibe ve beni destekleyen taraftarlara teşekkür etmek için yazıyorum."

"Buraya 9 yıl önce Real Madrid'de oynama hayalini gerçekleştirmek isteyen genç bir adam olarak geldim. El değmemiş beyaz formayı giymek, armayı göğsümde taşımak, Santiago Bernabeu'da oynamak, şampiyonluklar kazanmak, bu kadar ünlü olan bir şeyin parçası olmak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak..."

"Artık geriye baktığımda dürüstçe söyleyebilirim ki hayalim gerçek oldu, hem de çok daha fazlası."

"Bu kulübün tarihinin bir parçası olmak ve Real Madrid oyuncusu olarak istediklerimizi başarmak inanılmaz bir deneyimdi, asla unutmayacağım."

"Ayrıca başkan Florentino Perez'e, Jose Angel Sanchez'e ve yönetim kuruluna bana bu kulüpte oynama fırsatını verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Birlikte bu kulübün ve futbolun tarihinde sonsuza kadar yaşayacak anılar yaratmayı başardık."

"Bu bir onurdu. Teşekkürler! HALA MADRID!"

Gareth Bale bundan sonra ne yapacak?

Gareth Bale'ın hangi takıma gideceği belli değil, ancak GOAL'ün bilgilerine göre, 2022 Dünya Kupası'na katılamaması durumunda futbolu tamamen bırakacak.

Bale'ın adı Atletico Madrid, Cardiff ve birkaç Premier Lig ekibiyle ilişkilendirildi.

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