Al-Nassr'ın orta saha oyuncusu Portekizli Samu Costa, Suudi Roshn Ligi'ndeki "Al-Alami" formasıyla ilk çıkışında, takımın kaptanı ve vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun rolüne büründü.

Al-Nassr, bugün cumartesi günü Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin ilk haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta, konuğu Al-Fateh'i 3-0 mağlup etti.

Maç, Samu Costa'nın Al-Nassr formasıyla ilk kez sahaya çıkmasına tanıklık etti. İkinci yarıda oyuna sonradan dahil olan oyuncu, kendisinin ilk, takımının ise üçüncü golünü kaydetti.

Maçın bitiminin ardından Costa, Al-Awwal Park Stadı'nda Al-Nassr taraftarlarıyla kutlamada Ronaldo'nun rolünü üstlendi. Taraftarların önünde durup coşkuyla selam verdi ki bu, "Don"un önceki maçlarda yaptığı bir hareketti.

Bu durum, Ronaldo'nun maçta yer almamasının gölgesinde gerçekleşti. Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, hazır olmaması nedeniyle onu kadro dışı bıraktı; ancak Ronaldo, takıma destek vermek için Al-Awwal Park Stadı'nda hazır bulundu.

Al-Nassr'ın attığı üç gol, ilk haftanın sonunda takımı 3 puanla Suudi Roshn Ligi'nin zirvesine taşırken, ikinci sıraya gerileyen Al-Hilal'in önünde averajla yer aldı.