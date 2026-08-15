18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

Çeviri:

Videoyla: Samu Costa, Al Nassr'da Ronaldo'nun rolüne bürünüyor

Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
C. Ronaldo
Samu
Suudi Arabistan
Portekiz

Portekizli yıldız ilk maçında parladı

Al-Nassr'ın orta saha oyuncusu Portekizli Samu Costa, Suudi Roshn Ligi'ndeki "Al-Alami" formasıyla ilk çıkışında, takımın kaptanı ve vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun rolüne büründü.

Al-Nassr, bugün cumartesi günü Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin ilk haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta, konuğu Al-Fateh'i 3-0 mağlup etti.

Maç, Samu Costa'nın Al-Nassr formasıyla ilk kez sahaya çıkmasına tanıklık etti. İkinci yarıda oyuna sonradan dahil olan oyuncu, kendisinin ilk, takımının ise üçüncü golünü kaydetti.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Maçın bitiminin ardından Costa, Al-Awwal Park Stadı'nda Al-Nassr taraftarlarıyla kutlamada Ronaldo'nun rolünü üstlendi. Taraftarların önünde durup coşkuyla selam verdi ki bu, "Don"un önceki maçlarda yaptığı bir hareketti.

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
King Cup
Al-Ula FC crest
Al-Ula FC
ULA
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Bu durum, Ronaldo'nun maçta yer almamasının gölgesinde gerçekleşti. Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, hazır olmaması nedeniyle onu kadro dışı bıraktı; ancak Ronaldo, takıma destek vermek için Al-Awwal Park Stadı'nda hazır bulundu.

Al-Nassr'ın attığı üç gol, ilk haftanın sonunda takımı 3 puanla Suudi Roshn Ligi'nin zirvesine taşırken, ikinci sıraya gerileyen Al-Hilal'in önünde averajla yer aldı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin