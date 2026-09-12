Real Madrid, İspanya La Liga'nın beşinci haftası kapsamında bugün cumartesi günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı Rayo Vallecano karşısında 3-0 önde tamamladı.
Kylian Mbappé, 14. dakikada penaltıdan attığı golle Merengueslere ilk sayıyı kazandırırken, ikinci golü 17. dakikada Álvaro Carreras kaydetti.
Mbappé'nin golü, Carreras'ın kazandığı penaltıdan geldi; İspanyol bek ise golünü Fransız milli oyuncuyla yaptığı pas alışverişinin ardından attı.
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35. dakikada ise Jude Bellingham, Vinicius Junior'ın ortasının ardından ilk yarının üçüncü golünü kaydetti.
Real Madrid, maça 4 maçta topladığı 9 puanla dördüncü sırada girdi; 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden takım karşısında Rayo Vallecano ise 4 puanla on dördüncü sırada yer alıyor.
Merengues, geçen salı Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Inter Milan'ı 2-1 yendiği maçın ardından bu karşılaşmaya çıkıyor.
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