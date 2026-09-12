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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

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Videoyla: Mbappe ve Carreras 3 dakikada Rayo Vallecano ile oynadı

Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
A. Carreras
K. Mbappe
İspanya
Fransa

Real Madrid ilk yarıda sert vurdu

Real Madrid, İspanya La Liga'nın beşinci haftası kapsamında bugün cumartesi günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı Rayo Vallecano karşısında 3-0 önde tamamladı.

Kylian Mbappé, 14. dakikada penaltıdan attığı golle Merengueslere ilk sayıyı kazandırırken, ikinci golü 17. dakikada Álvaro Carreras kaydetti.

Mbappé'nin golü, Carreras'ın kazandığı penaltıdan geldi; İspanyol bek ise golünü Fransız milli oyuncuyla yaptığı pas alışverişinin ardından attı.

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35. dakikada ise Jude Bellingham, Vinicius Junior'ın ortasının ardından ilk yarının üçüncü golünü kaydetti.

Real Madrid, maça 4 maçta topladığı 9 puanla dördüncü sırada girdi; 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden takım karşısında Rayo Vallecano ise 4 puanla on dördüncü sırada yer alıyor.

Merengues, geçen salı Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Inter Milan'ı 2-1 yendiği maçın ardından bu karşılaşmaya çıkıyor.

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