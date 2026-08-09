İngiliz ekibi Manchester City, yeni İtalyan teknik direktörü Enzo Maresca yönetiminde, İspanyol takımı Atletico Madrid'i 3-1 mağlup ederek heyecan verici bir galibiyet elde etti. Karşılaşma, bugün pazar günü Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Dünya Kupası Stadı'nda oynanan bir hazırlık maçında gerçekleşti.

Karşılaşmada önce Atletico, 43. dakikada Jorge Dominguez'in golüyle öne geçti. Ardından City, ikinci yarıda Mısırlı yıldız Omar Marmuş'un 57 ve 59. dakikalardaki iki hızlı golüyle skoru tersine çevirdi. Cezayirli millî oyuncu Rayan Ait-Nouri de 90. dakikada üçüncü golü kaydederek İngiliz takımının galibiyetini perçinledi.

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Karşılaşmada ayrıca Güney Koreli Lee Kang-in, oyuna sonradan girerek Atletico Madrid forması altında ilk kez sahaya çıktı.

Marmuş'un iki golü, Atletico Madrid'in savunmasının sağ tarafını alt üst eden Ganalı takım arkadaşı Antoine Semenyo'nun asistleriyle geldi. Ait-Nouri ise golünü kalecinin karşısında yakaladığı pozisyonda attı.

Manchester City, gelecek pazar günü oynanması planlanan ve takımın Maresca yönetimindeki ilk resmî karşılaşması olacak Community Shield maçında ülkedeşi Arsenal ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Efsanevî teknik direktör Pep Guardiola, geçen sezonun sonunda Etihad kalesinden ayrılmıştı.



