Videoyla: Liverpool Premier Lig'de yeniden takıldı

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında bugün sahasında ağırladığı Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı. Böylece Liverpool, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alamadı; takım açılış haftasında da Newcastle ile aynı skorla berabere kalmıştı.

Nottingham Forest, 24. dakikada Dan Ndoye ile öne geçti. Ndoye, hızlı bir atağı değerlendirerek topu Alisson Becker'in kalesinin uzak köşesine harika bir vuruşla gönderdi.

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Teknik direktör Andoni Iraola'nın oyuncuları ilk yarı bitmeden geri dönmeyi denedi ve Florian Wirtz fileleri havalandırmayı başardı, ancak gol 32. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ev sahibi ekip 60. dakikada İsveçli forvet Alexander Isak ile beraberliği yakaladı. Isak, Hollandalı Cody Gakpo'nun ortasını değerlendirerek topu ağlara gönderdi.

Nottingham Forest, 70. dakikada Morgan Gibbs-White'ın penaltı golüyle yeniden öne geçti. Ancak Liverpool pes etmedi ve Victor Muñoz, üst direğe çarptıktan sonra konuk ekibin filelerine giden sert bir vuruşla beraberlik golünü (2-2) kaydetti.

Maç, Muñoz'un Liverpool forması altında Premier Lig'deki ilk ilk 11 çıkışına sahne oldu.

Bu sonuçla Liverpool 2 puana ulaşarak geçici olarak onuncu sıraya yerleşirken, Nottingham ilk puanını toplayarak haftanın kalan maçları beklenirken geçici olarak 12. sırada yer aldı.

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