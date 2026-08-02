Polonyalı Robert Lewandowski, takımını Charlotte karşısında galibiyete taşıyarak ve kulübünün taraftarları önündeki ilk maçında parladıktan sonra Chicago Fire sahasındaki ilk ikiliğini kaydetti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Lewandowski'nin takımının sahasındaki ilk maçını izlemek için Chicago'daki Soldier Field stadyumuna 32 bin 183 seyirci geldi ve eski Barcelona forveti, Fire'ı geri dönüşe taşıdığı muhteşem bir ikili ile karşılık verdi.





İspanyol Pep Biel, 18. dakikada Charlotte'u öne geçirdi, ancak Lewandowski'nin sağ ayağıyla yaptığı, kalecinin ilk direkte engelleyemediği kusursuz bir yer vuruşuyla beraberliği sağlaması için yalnızca 93 saniye geçti.

Polonyalı, ikinci yarıda Finlandiyalı Robin Lod'un çıkardığı kilit pası değerlendirerek kişisel ikilisini tamamladı ve ceza sahası içinden yaptığı muhteşem bir vuruşla kaleciyi mağlup etti.





Griezmann asist yaptı ama Orlando kaybetti

Fransız Antoine Griezmann'ı kadrosunda bulunduran Orlando City, ev sahibi New York Red Bulls karşısında 3-2 kaybetti; eski Atletico Madrid forvetinin gol atamadığı bir maç oldu. Griezmann takımının ikinci golünün asistini yaptı, ancak bu herhangi bir puan almaya yetmedi.

Philadelphia'da büyük bir heyecan yaşandı; Union, bir saatten fazla süre on kişi oynayan Atlanta United karşısında son 20 dakikada attığı iki golle geriden gelerek durumu çevirdi.

Milan Iloski 73. dakikada geri dönüş çarkını harekete geçirdi, ardından Nil Pierre ve Ezekiel Aladoh 96 ve 97. dakikalarda iki gol atarak sonucu değiştirdiler.

Montreal, kendi sahasında iki golle geriden gelerek New England Revolution ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda İspanyol Carles Gil ve Dor Turgeman konuk takımı öne geçirdi, ancak Kolombiyalı defans oyuncusu Bryan Vera ve Prince Owusu, Kanada takımı için beraberliği sağladı.

Batı Konferansı liderlerinin karşılaşması Los Angeles FC ile Vancouver Whitecaps arasında 1-1 berabere sona erdi; Los Angeles'tan gelen takım adına Heung-min Son öne geçse de, Alman Thomas Müller'in 76. dakikada kullandığı penaltı Vancouver'a bir puan kazandırdı.