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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Videoyla: Ivan Toney elit hafta sonu liginde boy gösteriyor

Al Ahli U21 - Al Watan U21
Al Ahli U21
Al Watan U21
Jawwy Elite League U-21
I. Toney
Suudi Arabistan
İngiltere

Nadir bir görünüm

Suudi Arabistan ekibi el-Ahli'nin A takım forveti İngiliz Ivan Toney, Joy Elite Ligi (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) müsabakalarında boy gösterdi.

el-Ahli 21 Yaş Altı takımı, bugün pazar günü Cidde'deki "el-Raki" sahasında Joy Elite Ligi'nin dördüncü haftasında el-Vatan takımıyla karşılaştı.

Suudi gazeteci Velid Said, "X" sitesindeki kişisel hesabından, Toney'nin el-Ahli oyuncularına destek vermek amacıyla maçı sahadan izlemeye özen gösterdiğini ortaya koyan bir video paylaştı.

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Bu, A takımın önceki gün cuma günü Cidde'deki el-İnma sahasında Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında el-Hazm'ı 3-1 mağlup ettiği maçta kendisinin iki gol kaydetmesinden yalnızca 48 saat sonra geldi.

Jawwy Elite League U-21
Al Qadisiyah U21 crest
Al Qadisiyah U21
Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21 crest
Al Ahli U21
Al Ahli U21
Jawwy Elite League U-21
Al Watan U21 crest
Al Watan U21
Al Watan U21
Al Okhdood U21 crest
Al Okhdood U21
Al Okhdood U21

Toney, "el-Raki" ile birlikte yarın pazartesi günü el-İnma sahasında AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk haftasında Özbek ekibi Paktakor'la karşılaşmaya hazırlanıyor.

el-Ahli takımının, el-Vatan maçına Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi puan tablosunda iki galibiyet ve bir beraberlikten topladığı 7 puanla dördüncü sırada yer alarak çıktığını da belirtelim.

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