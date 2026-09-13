Suudi Arabistan ekibi el-Ahli'nin A takım forveti İngiliz Ivan Toney, Joy Elite Ligi (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) müsabakalarında boy gösterdi.

el-Ahli 21 Yaş Altı takımı, bugün pazar günü Cidde'deki "el-Raki" sahasında Joy Elite Ligi'nin dördüncü haftasında el-Vatan takımıyla karşılaştı.

Suudi gazeteci Velid Said, "X" sitesindeki kişisel hesabından, Toney'nin el-Ahli oyuncularına destek vermek amacıyla maçı sahadan izlemeye özen gösterdiğini ortaya koyan bir video paylaştı.

Bu, A takımın önceki gün cuma günü Cidde'deki el-İnma sahasında Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında el-Hazm'ı 3-1 mağlup ettiği maçta kendisinin iki gol kaydetmesinden yalnızca 48 saat sonra geldi.

Toney, "el-Raki" ile birlikte yarın pazartesi günü el-İnma sahasında AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk haftasında Özbek ekibi Paktakor'la karşılaşmaya hazırlanıyor.

el-Ahli takımının, el-Vatan maçına Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi puan tablosunda iki galibiyet ve bir beraberlikten topladığı 7 puanla dördüncü sırada yer alarak çıktığını da belirtelim.