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imago-sport-1083361676.jpgZUMA Press Wire

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Videoyla: Hamza Abdülkerim'in sözleşme yenileme töreni

Transfers
H. Abdelkarim
Barcelona - Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
La Liga
Mısır
İspanya

Barcelona yetenekli oyuncusunu ödüllendiriyor

Barcelona bugün, salı günü, genç Mısırlı forveti Hamza Abdülkerim'in sözleşmesini uzattığını duyurdu. Böylece oyuncu, Katalan takımıyla 30 Haziran 2030'a kadar devam edecek.

Sözleşme uzatma töreni, oyuncunun da katılımıyla Barcelona başkanı Joan Laporta'nın ofisinde gerçekleştirildi.

Mısırlı forvetin sözleşmesinin uzatılması, yaz hazırlık döneminde gösterdiği dikkat çekici performansın ardından geldi. Bu dönemi 5 golle Barcelona'nın golcüsü olarak tamamlayan oyuncu, ayrıca İspanya Ligi'nde Rayo Vallecano karşısında A takımla ilk dakikalarını da almıştı.

Hamza, kış transfer döneminde Barcelona akademisine katılmış ve 15 milyon euro değerinde bir serbest kalma bedeli içeren, 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı. Ancak seviyesindeki büyük gelişme, kulübü sözleşmesini uzatmak ve serbest kalma bedelini önemli ölçüde artırmak için harekete geçirdi.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, yeni sözleşmedeki serbest kalma bedeli 150 milyon euroya ulaşacak.

La Liga
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BAR
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Sözleşme uzatma videosunu izleyin


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