Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Cezire'nin teknik direktörü Rumen Cosmin Olaroiu, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynayacakları Suudi Arabistan temsilcisi İttihad maçının önemine dikkat çekerek, bu karşılaşmanın tüm sezonun çerçevesini çizeceğini belirtti.

İttihad ile El Cezire, bugün salı günü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda, Asya Elit Şampiyonası'nın lig aşamasına yükselten ön eleme turunda karşı karşıya gelecek.

Olaroiu, "Abu Dhabi Sports" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İttihad maçı bizim için çok iyi bir sınav. Nerede durduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini, gerçek kapasitemizin ne olduğunu ve baskı altında kimin iyi başa çıkabildiğini öğreneceğiz."

Şöyle devam etti: "Büyük bir meydan okuma, ancak aynı zamanda bu maç, takımı mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmek için mükemmel bir fırsat."

Sezonun başında bu güçte bir maç oynamanın zorluğu hakkında ise Rumen teknik direktör şunları söyledi: "Hiçbir şeyi değiştiremeyiz, bunu bu aşamada kimliğimizi ortaya koyacak bir sınav olarak ele almalıyız."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu maçtan sonra, nereye ulaşmak istediğimizi, neyin değişmesi ve neyin üzerinde çalışılması gerektiğini daha net bir şekilde bileceğiz. Bu tür maçlar bize birçok önemli gösterge sunacak."

Bu maçın, Cosmin Olaroiu'nun El Cezire'nin teknik direktörlüğü görevindeki ilk resmi maçı olacağını, aynı durumun İttihad kulübü ile Alman teknik direktör Jens Wissing için de geçerli olduğunu hatırlatalım.