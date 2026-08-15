Bayern Münih, Faslı yıldız İsmail Sıbari'nin takım formasıyla ilk maçını, Leipzig karşısındaki hazırlık maçında (3-1) sonradan oyuna girerek yapmasını ve maça hızla damgasını vurmasını kutladı.

Bavyera devinin resmi hesabı bugün cumartesi, Sıbari'nin ilk kez sahaya çıkmasının ardından ona hoş geldin mesajları yayınladı ve 81. dakikada Jamal Musiala'ya yaptığı gol pasını (üçüncü gol) övdü.

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Sıbari 71. dakikada oyuna sonradan girdi ve Musiala'ya üçüncü golün pasını vermesi 10 dakika bile sürmedi; Alman yıldız ise ani bir rahatsızlık geçirdikten sonra 86. dakikada sahayı terk etti.

Sıbari, bu yaz Hollanda ekibi Eindhoven'dan Bayern'e katıldı ve Bavyera kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda oynamış ve turnuva boyunca 3 gol kaydetmiş, ardından sakatlık nedeniyle çeyrek finaldeki Fransa maçında (2-0) forma giyememişti.

Sıbari'nin ilk kez sahaya çıkması, takımla antrenmanlara dönüşünden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti; kendisi, Dünya Kupası sırasında geçirdiği sakatlık nedeniyle bireysel olarak çalışıyordu.



