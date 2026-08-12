Aston Villa'nın genç forveti Bryan Mbeumo, bugün çarşamba günü Avusturya'nın Salzburg şehrindeki "Red Bull Arena" stadında Paris Saint-Germain karşısında attığı golle adını UEFA Süper Kupa tarihine yazdırdı ve turnuvada gol atan en genç oyuncu oldu.

Fransız ekibi, 20. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle (1-0) öne geçmişti; ancak Mbeumo, 45. dakikada İskoçyalı takım arkadaşı John McGinn'in ortasının ardından eşitliği sağladı ve ilk yarı (1-1) sona erdi.

17 yaş ve 212 gününde olan Mbeumo, maça ilk 11'de başlamıştı; böylece "Opta" ağının verilerine göre, turnuvanın modern kayıtlarının başladığı 2006 yılından bu yana UEFA Süper Kupa tarihinde bir maça başlayan en genç oyuncu da oldu.

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Mbeumo, 12 Ocak 2009'da Londra'da Kamerunlu bir anne babadan dünyaya geldi ve forvet mevkiinde oynuyor.

Kariyerine Lüksemburg akademilerinde başladı; ardından 2023 yılında Fransız ekibi Metz'e transfer oldu ve Ağustos 2025'te 16 yaş ve 217 günlükken kulüp tarihinde Fransa Ligi'nde bir maça çıkan en genç oyuncu oldu.

Mbeumo, altyapı takımlarındaki parlak performansının ardından, raporlara göre yaklaşık 12 milyon euro değerinde bir transferle Ocak 2026'da Metz'den Aston Villa'ya katıldı.

Bu sezonun hazırlık döneminde dikkatleri üzerine çekti; Villa'nın Walsall'ı 5-0 yendiği maçta iki gol attı, ardından bir hazırlık maçında Real Sociedad'ın da ağlarını havalandırdı.

Oyuncu dikkat çekici bir milli takım geçmişine sahip; zira A Milli Takım düzeyinde Lüksemburg'u temsil etti, daha sonra İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takımı için de oynadı ve Londra doğumlu olması nedeniyle "Üç Aslanlar"ı temsil etme hakkına sahip.



