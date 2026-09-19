Videoyla: Aston Villa'nın golü Tottenham'ın yaralarını yeniden açtı

Tottenham Hotspur'un teknik direktörü İtalyan Roberto De Zerbi, İngiltere Premier Lig'in beşinci haftasında iki takımın bugün cumartesi karşılaştığı Aston Villa maçının ilk yarısında iki acı darbe aldı.

Tottenham'ın sıkıntıları erken başladı; takımın sağ beki İspanyol Pedro Porro'nun 17. dakikada sakatlanmasının ardından oyuncu sahaya yığıldı ve Tottenham'ın sağlık ekibi hızla müdahale etti.

Sağlık ekibi Porro'nun durumunu kontrol etmeye ve maça devam etmesine yardımcı olmaya çalıştı, ancak oyuncu karşılaşmayı sürdüremedi ve De Zerbi yalnızca bir dakika sonra zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı.

İtalyan teknik direktör, Pedro Porro'yu 18. dakikada sahadan çekerek yerine takım arkadaşı Archie Gray'i oyuna sürmeye karar verdi; bu, Tottenham'ın maçtaki ilk zorunlu değişikliğiydi.

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Tottenham'ın çilesi Porro'nun sakatlığıyla sınırlı kalmadı; Aston Villa'nın 45+4. dakikada öne geçme golünü bulmasının ardından takım ilk yarının uzatma dakikalarında bir darbe daha aldı.

Gol, Tottenham'ın savunması ve kalecisinin ortak hatasının ardından geldi; Boubacar Kamara ceza sahasının içine bir orta gönderdi, Jhon Duran'ın... Yohan Manzambi bu topa güçlü bir vuruşla karşılık vererek topu filelere gönderdi.

"Squawka" istatistik ağı, Tottenham'ın Premier Lig'de ilk golü yediği son 36 maçının hiçbirinde galibiyet alamadığını, takımın geriye düştükten sonra son kez kazandığı maçın ise 3 Kasım 2024'te Aston Villa karşısında olduğunu belirtti.

Tottenham, mücadeleye kötü bir başlangıç yapmasının ardından bu sezon Premier Lig'deki ilk galibiyetini arıyor. Takım ilk iki haftada Brentford ve Newcastle'a yenildi, ardından Nottingham Forest ve Everton ile golsüz berabere kaldı ve ilk galibiyetini aramaya devam etti. Tottenham'ın çilesi İngiltere Profesyonel Kulüpler Birliği Kupası'na da uzandı; takım Liverpool'a 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

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