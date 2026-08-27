Videoyla: Almanya'nın yıldızı resmen Premier Lig'e transfer oldu

İngiliz kulübü Aston Villa, bugün perşembe günü Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka ile serbest transfer yoluyla anlaştığını resmen açıkladı. Böylece Goretzka, mevcut yaz transfer döneminde takımın son takviyesi oldu.

31 yaşındaki Goretzka, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmış ve Bavyera ekibiyle 8 yıl süren serüvenine nokta koymuştu.

Ayrıca oku

Mourinho'dan Bernabeu'ya dönüşü hakkında: Bunca yılın ardından değiştim

Barcelona ile tarihi ortaklığa Mısır'dan resmi kutlama

Bayern Münih'teki döneminde Goretzka, çeşitli kulvarlarda 312 maça çıktı; bu maçlarda 51 gol atıp 53 asist yaptı ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra 7 Almanya Ligi şampiyonluğu ve bir dizi yerel kupa kazandı.

Goretzka, geçtiğimiz salı günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra Aston Villa'ya katılıyor ve Almanya dışındaki ilk profesyonel deneyimini yaşayacak. Kariyerine Bochum'da başlamış, ardından Schalke'ye geçmiş, 2018 yılından itibaren de Bayern Münih forması giymişti.

Goretzka, Almanya Milli Takımı ile de büyük bir tecrübeye sahip; milli takımla 73 maça çıkarak 15 gol kaydetti.

Transfer, Aston Villa'nın orta sahasını takviye etme hamleleri kapsamında geldi. Takım, Manchester United'a transfer olan Youri Tielemans'ın hizmetlerinden mahrum kalmış, ayrıca Amadou Onana da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacaktı.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.



