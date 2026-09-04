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Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Videoyla: 2026 Isak, 2025'in hayaletiyle aynı çizgide!

Ipswich Town - Liverpool
Ipswich Town
Liverpool
Premier Lig
A. Isak
İngiltere
İsveç

İsveçli cellat eski parlaklığına geri döndü

Alexander Isak, cuma akşamı "Portman Road" stadında Premier Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçta iki erken gol kaydederek Liverpool'a ev sahibi Ipswich Town karşısında 2-0'lık galibiyeti getirdi.

İsveçli yıldız, iki golü 3 dakika içinde (6 ve 9. dakikalarda), Hollandalı milli oyuncu Cody Gakpo'nun iki gol pası sonrası kaydetti.

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Bu ikili golle Isak, bu sezon Premier Lig'deki üçüncü golüne ulaştı ve geçen sezon aynı organizasyonda kaydettiği toplam gol sayısına denk geldi; performansında düşüş yaşadığı ve kendisini uzun süre sahalardan uzak tutan ağır bir sakatlık geçirdiği o sezona.

Eski Newcastle yıldızı, mevcut ligin ikinci haftasında Nottingham Forest ile berabere kalınan (2-2) maçta bir gol kaydetmişti.

Isak, Newcastle United ile İngiltere Ligi'nde 86 maçta 54 gol kaydettikten sonra 2025 yazında bu kulüpten Liverpool'a katıldı.

Ipswich ile karşılaşma Isak için yeni değildi; İsveçli forvet, Newcastle'da oynadığı 2024-25 sezonunda Premier Lig'de aynı takıma karşı iki maçta 4 gol atmıştı; bunların arasında "Portman Road" stadındaki bir hat-trick de vardı.

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