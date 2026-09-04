Alexander Isak, cuma akşamı "Portman Road" stadında Premier Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçta iki erken gol kaydederek Liverpool'a ev sahibi Ipswich Town karşısında 2-0'lık galibiyeti getirdi.

İsveçli yıldız, iki golü 3 dakika içinde (6 ve 9. dakikalarda), Hollandalı milli oyuncu Cody Gakpo'nun iki gol pası sonrası kaydetti.

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Bu ikili golle Isak, bu sezon Premier Lig'deki üçüncü golüne ulaştı ve geçen sezon aynı organizasyonda kaydettiği toplam gol sayısına denk geldi; performansında düşüş yaşadığı ve kendisini uzun süre sahalardan uzak tutan ağır bir sakatlık geçirdiği o sezona.

Eski Newcastle yıldızı, mevcut ligin ikinci haftasında Nottingham Forest ile berabere kalınan (2-2) maçta bir gol kaydetmişti.

Isak, Newcastle United ile İngiltere Ligi'nde 86 maçta 54 gol kaydettikten sonra 2025 yazında bu kulüpten Liverpool'a katıldı.

Ipswich ile karşılaşma Isak için yeni değildi; İsveçli forvet, Newcastle'da oynadığı 2024-25 sezonunda Premier Lig'de aynı takıma karşı iki maçta 4 gol atmıştı; bunların arasında "Portman Road" stadındaki bir hat-trick de vardı.

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