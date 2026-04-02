Videoda... Suudi gazeteci: Messi şişirilmiş bir oyuncu!

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

Arjantinli yıldız, Arjantin milli takımıyla 2022 Dünya Kupası'nı kazandı

Suudi bir gazeteci, Inter Miami'nin kaptanı Arjantinli Lionel Messi'yi medyada abartılan bir oyuncu olarak nitelendirmesinin ardından tartışma yarattı.

Suudi "Okaz" gazetesinde çalışan gazeteci Falah Al-Qahtani, "Hajma" adlı podcast'te şunları söyledi: "Arjantin'in kazandığı Dünya Kupası'ndan sonra da söyledim ve hala aynı fikirdeyim, Messi abartılmış bir oyuncu."

Ve şöyle açıkladı: "Messi medyada abartılıyor. Evet, yetenekli bir oyuncu, ancak gerçekte olduğundan daha fazla değer veriliyor. Yani, eğer %100 değerindeyse, bazıları ona %500 değer veriyor ve bu mantıksız bir durum."

Ve şöyle devam etti: "Mantıklı olalım, Messi ve Arjantin milli takımına Dünya Kupası'nı kazandıran penaltılardı, her maçta bir penaltı kazanıyordu."

Messi, normal ve uzatma sürelerinin 3-3 berabere bitmesinin ardından penaltı atışlarında Fransa'yı yenerek, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımıyla ilk kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

