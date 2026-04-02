Videoda... Suudi gazeteci: Messi şişirilmiş bir oyuncu!

Suudi bir gazeteci, Inter Miami'nin kaptanı Arjantinli Lionel Messi'yi medyada abartılan bir oyuncu olarak nitelendirmesinin ardından tartışma yarattı.

Suudi "Okaz" gazetesinde çalışan gazeteci Falah Al-Qahtani, "Hajma" adlı podcast'te şunları söyledi: "Arjantin'in kazandığı Dünya Kupası'ndan sonra da söyledim ve hala aynı fikirdeyim, Messi abartılmış bir oyuncu."

Ve şöyle açıkladı: "Messi medyada abartılıyor. Evet, yetenekli bir oyuncu, ancak gerçekte olduğundan daha fazla değer veriliyor. Yani, eğer %100 değerindeyse, bazıları ona %500 değer veriyor ve bu mantıksız bir durum."

Ve şöyle devam etti: "Mantıklı olalım, Messi ve Arjantin milli takımına Dünya Kupası'nı kazandıran penaltılardı, her maçta bir penaltı kazanıyordu."

Messi, normal ve uzatma sürelerinin 3-3 berabere bitmesinin ardından penaltı atışlarında Fransa'yı yenerek, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımıyla ilk kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.