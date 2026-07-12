Videoda... Şubayr, Messi'nin penaltısını nasıl kurtardığının sırrını açıklıyor

Mısır Milli Takımı kalecisi Mustafa Şubayr, Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile oynanan ve Firavunlar’ın 2-3 mağlup olduğu maçta Lionel Messi’nin penaltısını nasıl kurtardığının sırrını açıkladı.

MBC Masr kanalına konuk olan Şubayr, Messi’nin penaltı vuruşlarındaki stilini dikkatle incelediğini söyledi.

Arjantinli yıldızın genellikle sakin bir şekilde penaltı noktasına geldiğini ve rakip kalecinin hareketini bekledikten sonra topu karşı köşeye gönderdiğini belirtti.

“Messi, Avusturya maçında penaltıyı kaçırırken bunu yaptı, bu da Mısır maçında stilini değiştirmesine neden oldu, ancak ben son ana kadar yerimden kıpırdamadım” dedi.

Şansın belirleyici bir rol oynadığını vurgulayan Shubair, önceki maçlardaki deneyimlerine atıfta bulunarak, İran karşısında bir penaltıyı kurtarmayı başardığını, ancak iki penaltıyı da kale dışına atan Avustralya milli takımının penaltı vuruşlarını kurtaramadığını belirtti.

Mustafa Şubayr, penaltı atışlarıyla başa çıkmanın öncelikle “şansa” büyük ölçüde bağlı olduğunu vurguladı; bunun yanı sıra forvetin stilini ve şut çekmeden önceki duruşunu dikkatle incelemek de önemli olduğunu belirtti.