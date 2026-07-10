Videoda... Seri katil, zor anlarda İspanya'yı bir kez daha kurtarıyor

Mikel Merino, bugün Cuma günü 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında 88. dakikada galibiyet golünü atarak İspanya milli takımını Belçika karşısında 2-1’lik nefes kesen bir zafere taşıdı.

Merino’nun golüyle İspanya Milli Takımı, bu Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 11’e çıkardı ve 1986’da kaydettiği, tek bir turnuvadaki en iyi gol rekorunu egale etti.

Ayrıca okuyun

Hakimi, Dünya Kupası'nda Senegali'nin rekorunu egale etti

Videoyla... Mbappé: Hakimi sahada arkadaşım değil... Yaralanmamın nedeni bu

Merino, büyük turnuvalardaki parlak performansını sürdürdü ve İspanya formasıyla Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü golünü attı.

Üç golünün tamamı da maçın kaderini belirleyen ve son dakikalarda atılan gollerdi. 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya karşısında 119. dakikada 2-1'lik galibiyet golünü attı, ayrıca bu yılki Dünya Kupası'nın son 16 turunda Portekiz'e karşı (1-0) galibiyet golünü 90+1. dakikada attı; ardından çeyrek final maçında 88. dakikada Belçika'nın kalesini sarsarak (2-1) galibiyet golünü kaydetti.



